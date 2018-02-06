DHA ANKARA- Erdoğan: Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor, edecek İdlib'le devam edecek (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Afrin\'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor, edecek. İdlib\'le devam edecek. Bizim 100\'ü aşkın şehidimiz var. Bunu Amerika duyuyor mu, görüyor mu? Sayın Obama da doğru konuşmadı şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor.\' Mümbiç\'ten çıkacağız\' dediler. Niye duruyorsunuz hadi çıkın. Biz Mümbiç\'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz farkımız bu. Amerika\'ya şunu da söyledik; \'terör örgütleri ile beraber hareket etmeyin.\' Bir şeye yapılacaksa gelin Türkiye ile beraber yapın dedik. Ülkemde bir çok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın biz büyük devlet olmaya, bu ülkede birilerinin canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak bu topraklarda belirleyici olacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

\"ACİL DURUMLAR HARİCİNDE KESİNLİKLE DIŞARIDAN HAZIR OLARAK ALMAYACAĞIZ\"

Erdoğan, \"Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen bir vidanın dahi yeri geldiğinde baskı hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük. Yakın dönemde cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı bir tecrübe yaşadık. İşlerine gelmeyince bize tabanca vermeyenlerin diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok hepiniz tahmin edersiniz. Kritik savunma sanayi ürünlerimizin kendi imkânlarımız ile üretmek işini belirli bir düzeye getirmemiş olsaydık şu anda ne halde bulunurduk. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Şöyle bir karara vardık ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman, para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi geliştireceğiz\" diye konuştu. Erdoğan, \"Ak Parti Gençlik kollarının 1 buçuk milyon olan üye sayısı ana muhalefet partisinin toplam üye sayısından bile fazla\" dedi.

\"AFRİN HAREKATI\'NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISI BİNE DOĞRU YAKLAŞIYOR\"

Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, Erdoğan, \"Can tatlıdır kimse canını kolay kolay tehlikeye atmaz. Evlatlarımız sınırlarımız içinde ve dışında can siperhane bir mücadele yürütürken bize bir mesaj veriyorlar bu mesaj tüm milletimiz için daha büyük bir Türkiye\'yi inşa etmekle sorumlu olduğumuzdur. 2023 hedeflerine ulaşmak bunun sadece ilk adımıdır. Yapacak çok işimiz var. Artık hiçbir ülke hiçbir kurum Türkiye\'nin gücünü ve kararlığını sorgulayamayacak hale gelmiştir. Şu anda Afrin Harekatı\'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bine doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Onlar sevgili peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar\" ifadelerini kullandı.

\"AFRİN\'DEKİ BU OPERASYONLAR KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR, EDECEK. İDLİB\'LE DEVAM EDECEK\"

\'Reis bizi Afrin\'e götür\' sloganları üzerine Erdoğan şöyle konuştu: \"İnşallah ihtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin\'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam ediyor, edecek. İdlib\'le devam edecek. İki de bir bize; \'ne zaman bitireceksiniz?\' sorusunu soranlara diyorum ki; siz Afganistan\'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz?

OBAMA DA DOĞRU KONUŞMADI ŞU ANDA SAYIN TRUMP DA AYNI YOLDA GİDİYOR

Bizim 100\'ü aşkın şehidimiz var. Bunu Amerika duyuyor mu, görüyor mu? Sayın Obama da doğru konuşmadı şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor.\' Mümbiç\'ten çıkacağız\' dediler. Niye duruyorsunuz hadi çıkın.

MÜMBİÇ\'E TOPRAKLARINI ASIL SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK İÇİN GELECEĞİZ

Biz Mümbiç\'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz farkımız bu. Amerika\'ya şunu da söyledik; \'terör örgütleri ile beraber hareket etmeyin.\' Bir şeye yapılacaksa gelin Türkiye ile beraber yapın dedik. Ülkemde bir çok bu noktadaki yaklaşımlar farklı olabilir. Kusura bakmayın biz büyük devlet olmaya, bu ülkede birilerinin canımızı acıtmasına müsaade etmek istemiyorsak bu topraklarda belirleyici olacağız.

O ZAMAN SİZİN TÜRKİYE\'YE İRAN\'A YÖNELİK HESABINIZ VAR

Bizim sorunumuz bu bölgede güneyimizdeki bir kısım Kürtlerle değildir tamamıyla terör örgütleriyledir. Bu PYD\'dir YPG\'dir DEAŞ\'tır PKK\'dır. Amerika \'DEAŞ\'ı temizledik\' diyor niye hala buradasın? 5 bin TIR silah ve mühimmat getiriyorsun. Kuzey Suriye\'de bunların ne işi var? \'DEAŞ\'la mücadele için gönderiyoruz\' diyorsan buna da karnımız tok. Kendilerine söylediğim için bu konuda rahatım çok açık net bir şey var o zaman sizin Türkiye\'ye İran\'a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya\'ya yönelik hesabınız var. Biz yerimizde dimdik duruyoruz, duracağız. Beşerin olduğu gibi devletlerin de bir kader planı vardır. Kaderin üstündeki kadere inandığımız için şu anda bu süreci işletiyoruz, işleteceğiz.\"

Görüntü dökümü

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

Haber: Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA (DHA)