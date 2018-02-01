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DHA ANKARA- Erdoğan: Afrin'de teröristlerden 800 tanenin işi bitti (Geniş haber) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu

01 Şubat 2018 20:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması\'nda konuştu. Afrin Harekatı\'na ilişkin Erdoğan, \"Bugün de Afrin\'de hamd olsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti. İnşallah bu sayı akşama kadar daha da artacak. Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden gerek sivil gerekse ÖSO\'dan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var\" dedi. 

\"15 TEMMUZ\'DA OLDUĞU GİBİ  GEREKTİĞİNDE TANKLARIN, HELİKOPTERLERİN KARŞISINDA MÜCADELE EDECEKSİNİZ\" 
Kendisini dinleyen gençlere seslenen Erdoğan, \"Sizlerden ricam kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Yurtlarınız birer eğitim öğretim kurumudur. Böylece orada size verilen hizmetlerden netice alalım. Gün çalışma günüdür. Okulda kütüphanede çalışma günüdür. 15 Temmuz\'da olduğu gibi  gerektiğinde tankların, uçakların, helikopterlerin karşısında mücadele edeceksiniz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerinde olduğu gibi yüreğiniz, bileğiniz ile mücadele edeceksiniz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz\" diye konuştu. 

(REİS BİZİ AFRİN\'E GÖTÜR) \"İNŞALLAH BERABER GİDECEĞİZ\" 
\'Reis bizi Afrin\'e götür\' sloganları üzerine Erdoğan, \"İnşallah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz\" dedi. 

\"SANDIKLAR ÖYLE BİR PATLAMALI Kİ NE OLDUKLARINA, NE OLACAKLARINA PİŞMAN OLSUNLAR\" 
2019 seçimlerine değinen Erdoğan, \"2019 seçimleri bir dönüm noktasıdır. Birileri bizim gençlerimiz onların gençleri kadar cevval değil diyor. Bu zaten sandıkta görülüyor kimin gençleri daha cevval kimin gençleri daha hımbıl.Sandıklar öyle bir patlamalı ki ne olduklarına, ne olacaklarına pişman olsunlar. Üniversitelerde bütün genç arkadaşlarımız ile çok ciddi diyalog içiresinde olacağız, saflarımıza çekeceğiz. Lise son sınıf öğrencileri de aynı şekilde oy kullanacak.  Korkaklar zafer anıtı dikemez. Adaletten asla ayrılmamanızı istiyorum\" açıklamasında bulundu. 

\"ORADA JANDARMA KIZLARIMIZ VAR ONLAR DA MÜCADELENİN İÇİNDE\" 
Afrin Harekatı\'na ilişkin Erdoğan, \"Türk milleti mücadeleye başladığı zaman işte böyle başarılara imza atar. Orada jandarma kızlarımız da var onlar da mücadelenin içinde. Bizim Nene Hatun\'larımız yok muydu? Şerife Bacı\'larımız yok muydu? Bugün de var\" dedi.

Görüntü dökümü
-Erdoğan\'ın konuşması
-Detaylar 

Hakime TORUN /ANKARA,(DHA)


 

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