DHA ANKARA-  Erdoğan: Afrin olayını çözeceğiz İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de 45. Muhtarlar Toplantısı\'nda konuştu.

\"TÜRKİYE HER ALANDA BÜYÜDÜKÇE ÖNÜMÜZE ÇIKAN SORUNLARIN ÇAPI DA ARTIYOR\"

Erdoğan, \"2019 yılındaki muhtarlık seçimleri her zamankinden çok daha farklı geçecektir. Muhtarlık kurumunun itibarının ve gücünün artmasına paralel bir şekilde bu görevlere daha çok kişi talip olacak rekabet de kaliteyi yükseltecektir. Türkiye her alanda büyüdükçe önümüze çıkan sorunların çapı da artıyor. Kimsenin Türkiye\'de kriz çıkarmak için uğraşmasına gerek yoktu çünkü biz kendimize yeteri kadar krizi musallat edebiliyorduk. Altın yıllarımız heba olup gitti. Geçtiğimiz 15 yılda tüm saldırılara rağmen kurduğumuz güven ve istikrar sayesinde bu kısır döngüyü kırmayı başardık\" diye konuştu.

\"AFRİN OLAYINI ÇÖZECEĞİZ İDLİB\'İ AYNI ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ\"

Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Bölgemizde yaşanan insani krizlerin bir ucu gelip ülkemize dayandı dayandırıldı. Şartların normale dönmesi için çok bekledik. Fakat, İslam adına Müslümanları katleden bir terör örgütü bahane edilerek bir başka terör örgütünün bölgemizde palazlandırıldığını görünce artık daha fazla bekleme imkanımız kalmadı. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ ve bölücü terör örgütüne karşı ilk fiili müdahalemizi başlattık. 3 bine yakın DEAŞ\'lıyı derdest ettik. Rai, Cerablus, El Bab, 2 bin kilometre karelik bu alanı kontrolümüz altına aldık. 135 bin Türkiye\'deki Suriye\'den gelen mülteci kardeşlerimizin topraklarına dönmesini sağladık. Oraları imar ettik. Güvenliğini de ÖSO ve bizim askerimiz sağlıyor. Aynısını Afrin\'de yapalım istedik. Şu anda Afrin operasyonun arkasında ne var? Afrin olayını çözeceğiz İdlib\'i aynı şekilde çözeceğiz. Mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten kendi topraklarına dönmek istiyor. Bir kısmı burada kalabilir o ayrı bir konu.

TAMAMEN KENDİ İNİSİYATİFİMİZLE AFRİN\'E YÖNELİK ZEYTİN DALI OPERASYONU\'NUN DÜĞMESİNE BASTIK

Irak\'ın kuzeyinde sahnelenen oyunu Tahran ve Bağdat yönetimleri ile birlikte bozduk. Tamamen kendi inisiyatifimizle Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu\'nun düğmesine bastık. Zeytin Dalı Operasyonu derken bu sıradan aklımıza gelip de söylenen bir şey değil. Orada zeytine yemin olsun ki buyuruyor Allahımız. Bu bölge adeta zeytinlerle dayalı döşeli zengin bölgedir. Zeytine yemin olsun ki dedik Allah\'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Askerlerimiz orada adeta destan yazıyorlar. Genelkurmay Başkanlığı\'ndan bu sabah aldığımız rakam 1028 terörist etkisiz hale getirildi.\"



