T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA-  Enis Berberoğlu  :  Suçsuzluğumu kanıtlamaya bir adım kaldı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2

10 Ekim 2017 15:33

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi\'nin hakkında verdiği karara ilişkin olarak avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla ilk açıklamasını yaptı. Berberoğlu, \"Hapse girerken dediğim gibi, vatan haini ve casus olmadığımı bu kararla kanıtladım. Suçsuzluğumu ispatlamama bir adım kaldı.\" dedi. 
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi\'nden şu mesajı yolladı: \"Beni sevenler ve güvenenleri, ailemi, partimi, dostlarımı utandırmamış olmaktan dolayı sevinçliyim. Ben casus ve vatan haini olmadığımı zaten biliyordum ama bu iftiradan dolayı yakınlarımın üzülmesi benim için her türlü cezadan daha ağır yüktü. İstinaf mahkemesi kararıyla bu yükten kurtuldum. Şimdi sıra hukuken gerekmediği halde suçsuzluğumu kanıtlamakta. Belki biraz zaman alabilir, acelem yok. Siz dışarıda, ben içeride mücadeleye devam!\"

Haber: ANKARA (DHA) 

==============================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CHPMilletvekili Enis BerberoğluBölge Adliye MahkemesiCeza DairesiMurat ErgünYiğit AcarBerberoğluSuçsuzluğumuMilletvekili Enis Berberoğlu Maltepe CezaeviBenBelkiSizANKARA DHA  ==============================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24