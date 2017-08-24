DHA ANKARA- Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "Huzur Türkiye-7" uygulamasına ilişkin açıklama 

Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen \"Huzur Türkiye-7 Uygulaması\"na ilişkin açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 12 bin 254 ekip, 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 302 dedektör köpeği, 63 bin 990 personel katıldı. Uygulama kapsamında arandığı tespit edilen 1.017 kişi yakalandı. 22 bin 712 araca cezai işlem uygulandı 19 bin 829 iş yeri kontrol edildiği bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen \"Huzur Türkiye-7 Uygulaması\"na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamda şu ifadelere yer verildi: \"Huzur ve güven ortamının teminatı güvenlik güçlerimiz olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 23 Ağustos akşamı 81 il genelinde ve eş zamanlı olarak stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde \'Huzur Türkiye Uygulamalarının 7\'ncisini gerçekleştirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdür Vekili Mustafa Gülcü, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay ve güvenlik güçlerimizden birçok birim amirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 12 bin 254 ekip, 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 302 dedektör köpeği, 63 bin 990 personel katıldı.

1.017 KİŞİ YAKALANDI. 22 BİN 712 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI 19 BİN 829 İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 7.308 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda; 551 bin 990 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 1.017 kişi yakalandı. 215 kişi gözaltına alınırken 1.302 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 165 bin 342 araç kontrol edilerek 2.704 aranan araç yakalandı. 22 bin 712 araca cezai işlem uygulandı ve 1.519 araç ise trafikten men edildi. 19 bin 829 iş yeri kontrol edilerek 491 iş yerine cezai işlem uygulandı. 49 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

1 adet uzun namlulu silah, 39 adet tabanca, 33 adet av tüfeği, 938 adet mermi, 131 adet kesici delici alet, 32 adet kurusıkı tabanca, 7 gr eroin, 2.117 gr esrar, 3 gr metamfetamin, 6 adet captagon, 31.607 paket kaçak sigara ve 194 lt kaçak içki, 2.100 lt kaçak motorin, 808 adet sahte altın ve 14 adet F seri nolu 1 dolar ele geçirildi. Halkla ilişkilere özen gösterilerek büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde başarıyla tamamlanan Huzur Türkiye-7 uygulamasından vatandaşlarımızın da oldukça memnun kaldığı görüldü.\"



ANKARA (DHA)

