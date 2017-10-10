DHA ANKARA-  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kahramankazan’da şehit ailelerini ziyaret etti

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, FETÖ darbe girişiminin yönetim merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’ı ziyaret etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’te ziyaretlerde Erbaş’a eşlik etti.

FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında verdiği mücadele sonrasında TBMM tarafından “kahraman” unvanına layık görülen Kahramankazan’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti.

\"MİNNETİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ\"

15 Temmuz gecesi hayatlarını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifa dileyen Erbaş, “Çanakkale’de dedelerimiz nasıl mücadele ettiyse 15 Temmuz’da da aynı mücadeleyi millet olarak verdik. Memleketimizi bir işgal teşebbüsünden kurtardık. Burada en büyük paylardan biri Kahramankazanlı kardeşlerimizin oldu. Bu vatan uğruna canlarını siper eden şehitlerimize ve gazilerimize her zaman minnettarız. Diyanet olarak bu minneti ifade etmek için buradayız” diye konuştu.

Başkan Ertürk de, Erbaş’ın ziyaretinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ve bu ziyaret nedeniyle kendilerine tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarını sunduklarını söyledi. Ertürk, Türk Milleti’nin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşlediği işaret fişeğini takip ederek darbeci hainlere gereken dersi verdiğini söyledi.

KURAN-I KERİM OKUDULAR

Erbaş ve Ertürk daha sonra Kahramankazanlı 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazileri ziyaret etti. Erbaş ve Ertürk ziyaretlerde şehitlerin ruhu için Kur’an’ı Kerim okudu. Erbaş, şehit ailelerine, “Vatan, namus, bayrak, din uğruna şehit olanlar, peygamberlerle birlikte anılır” dedi.

Erbaş ve Ertürk programının ardından Kahramankazan İçören Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek burada öğrenim gören öğrencilerle biraraya geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)-

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