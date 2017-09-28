DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak ile ilgili seyahat ve güvenlik duyurusu

\"ÜLKEMİZLE ERBİL VE SÜLEYMANİYE ARASINDA KARŞILIKLI SEFER DÜZENLENMESİ MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR\"

Dışişleri Bakanlığı tarafından Irak ile ilgili yapılan seyahat ve güvenlik duyurusunda, \"Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2017, Cuma günü yerel saatle 18:00’den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak içi uçuşları hariç) askıya alınacağını açıklamıştır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almaları ve IKB’de kalmaları zorunluluk arzetmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir\" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak\'ta bulunan veya Irak\'a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusunda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 29 Eylül 2017, Cuma günü yerel saatle 18:00’den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların (Irak havayolu şirketlerinin Irak içi uçuşları hariç) askıya alınacağını açıklamıştır.

ÜLKEMİZLE ERBİL VE SÜLEYMANİYE ARASINDA KARŞILIKLI SEFER DÜZENLENMESİ MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR

Bu çerçevede, anılan tarihten itibaren ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasında karşılıklı sefer düzenlenmesi mümkün olamayacaktır. Anılan tarih ve saate kadar ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasındaki güzergahlarda yapılacak uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

IKB\'DE KALMALARI ZORUNLULUK ARZETMEDİĞİ TAKDİRDE UÇUŞLAR ASKIYA ALINMADAN BÖLGEDEN AYRILMALARI FAYDALI

Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almaları ve IKB’de kalmaları zorunluluk arzetmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir.\"



ANKARA (DHA)