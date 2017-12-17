DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya tepki

\"TÜRKİYE\'NİN DOSTLUĞUNU KAYBETME SINIRLARINI ZORLAYAN BU İFADELER HAYATA GEÇİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞINDA LAYIKIYLA KARŞILIKLARINI BULACAKTIR\"

Dışişleri Bakanlığınca Avusturya\'da yeni kurulan hükümetin programındaki Türkiye bölümlerine tepki gösterilerek, \"Avusturya\'nın yeni hükümetinin programındaki bu talihsiz ve basiretsiz ifade, ayırımcılığı ve ötekileştirmeyi temel alan siyasi akım hakkında taşınan endişeleri maalesef doğrular niteliktedir. Türkiye\'nin dostluğunu kaybetme sınırlarını zorlayan bu ifadeler hayata geçirilmeye çalışıldığında layıkıyla karşılıklarını bulacaktır\" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından \"Avusturya\'da yeni kurulan Hükümetin programında AB\'nin Türkiye\'yle müzakereleri kesmesi ve bunun için müttefikler aranacağı\" şeklindeki ifadelere tepki gösterilerek şöyle denildi: \"Avusturya’nın yeni hükümetinin programındaki bu talihsiz ve basiretsiz ifade, ayırımcılığı ve ötekileştirmeyi temel alan siyasi akım hakkında taşınan endişeleri maalesef doğrular niteliktedir. Bunun yanısıra, AB’nin ülkemizle yaptığı akitlerden kaynaklanan yükümlülüklerinden bunlar yokmuşcasına kaçmaya çalışmak ve bunu yaparken de yanına müttefikler aranacağını söylemek dürüst olmadığı gibi dostane olmaktan da uzak bir yaklaşımdır. Küresel düzeydeki sınamalar karşısında müttefikler aranacak yerde ülkemizin meşru haklarını hiçe sayma yolunda karşımızda ittifak arandığının hükümet programıyla ilanı siyasi ve diplomatik adaba da yakışmayan bir üsluptur. Türkiye’nin dostluğunu kaybetme sınırlarını zorlayan bu ifadeler hayata geçirilmeye çalışıldığında layıkıyla karşılıklarını bulacaktır.\"

ANKARA (DHA)