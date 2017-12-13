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DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ın konuşmasına tepki 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H

13 Aralık 2017 17:41

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster\'ın, bir düşünce kuruluşu tarafından dün (12 Aralık) Vaşington\'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ülkemizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerde bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster\'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir\" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster\'ın, bir düşünce kuruluşu tarafından dün (12 Aralık) Vaşington\'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ülkemizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerde bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster\'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir.
Dost ve müttefik olarak görmeye devam ettiğimiz ABD\'nin ülkemize aynı yaklaşımı sergilemesini ve her ne sıfat altında olursa olsun YPG gibi terör örgütlerine desteği bırakarak, geleneksel müttefiklik ilişkilerimiz ve uluslararası meşruiyete uygun şekilde ülkemizin kararlılıkla sürdürdüğü terörizm ve radikalizmle mücadelesine daha somut ve etkin destek vermesini beklemekteyiz.\" 


ANKARA (DHA) 

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