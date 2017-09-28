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DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yanıt 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir konuşmasında Balkanlara atıfla ülkemize ilişkin yorumu hakkındaki bir soruya şu yanıtı verdi: "Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin geleceğine ilişkin düşünce ve önerileri

28 Eylül 2017 20:04

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un bir konuşmasında Balkanlara atıfla ülkemize ilişkin yorumu hakkındaki bir soruya şu yanıtı verdi: \"Cumhurbaşkanı Macron, AB\'nin geleceğine ilişkin düşünce ve önerilerine değinirken, Balkanlara atıfla, güçlü bir Avrupa\'nın vazgeçilmez unsuru olan Türkiye\'nin katkılarını gözardı eden talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Balkanları bilmek ve anlamak kolay değildir. Bölgeyi rekabet alanı olarak gören yaklaşım bölgenin gerçeklerini anlayamayanlara özgüdür. Esasen Balkanlar\'da yaşanan sorunların temelinde de bu yanlış yaklaşım bulunmaktadır. Ülkemizin Balkanlarda demokratik süreçlere katkısı dahil bölgedeki yapıcı rolünü samimi biçimde öğrenmek isteyenlere, son dönemde ülkemizin Balkanlarda karşılıklı işbirliği temelindeki faaliyetlerini karalamaya çalışan çevrelerin raporlarını değil, Türkiye\'nin Balkanların siyasi ve ekonomik istikrarına katkısına ilişkin çalışmaları okuyup, incelemelerini tavsiye ederiz.\" 


ANKARA (DHA) 

 

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