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DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı: Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradeleri memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi

28 Nisan 2018 19:34

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında 27 Nisan tarihinde ara bölgede gerçekleştirilen Zirve\'de tarafların Kore Yarımadası\'nda gerilimin düşürülmesi  ve  kalıcı barışın tesis edilmesi yolundaki siyasi iradelerini Panmunjom Ortak Deklarasyonu ile açıklamış olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Kore Yarımadası\'nda güven ortamının oluşturulmasını ve nükleer silahsızlanmayı hedefleyen diplomasi sürecinin yapıcı şekilde ilerlemesini hem bölge, hem dünya barışı için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Göreve geldiği günden bu yana bu sürecin yürütülmesindeki müstesna rolü dolayısıyla Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-in\'i  tebrik ediyoruz. Türkiye, özel tarihi bağlara sahip olduğu Kore Yarımadası\'nda uzlaşma, istikrar ve barışın hâkim kılınmasına yönelik çabaları desteklemeyi ve önümüzdeki süreçte tarafları teşvik etmeyi sürdürecektir.\" 


ANKARA (DHA) 
 

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