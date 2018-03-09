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DHA ANKARA- Dışişleri Bakanlığı: Kabil'deki terör saldırısını kınıyoruz 

  Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil'de bugün bir anma töreninin gerçekleştirildiği alanda meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Afgan kardeşimizin bulunduğu derin bir üzüntüyle öğ

09 Mart 2018 21:41

 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Kabil\'de bugün bir anma töreninin gerçekleştirildiği alanda meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Afgan kardeşimizin bulunduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Ayrıca, Takhar Vilayetinde meydana gelen diğer bir saldırı sonucunda şehit düşen Afgan asker ve polislerinin bulunmasından da büyük üzüntü duyulmuştur. Sözkonusu hain terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, Afganistan Hükümeti\'ne ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz\" denildi. 

ANKARA (DHA) 

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