DHA ANKARA- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Lübnan'ın istikrarını riske atacak her türlü gelişmenin karşısındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile Ankara\'da biraraya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara\'da gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ve Lübnan arasında ikili ilişkilerin gelişmesi ile her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel sorunlar ele alındı. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Lübnan\'daki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, \"Lübnan\'ın birliğini, beraberliğini destekliyoruz. Lübnan\'ın istikrarını riske atacak her türlü gelişmenin karşısındayız. Sayın Hariri\'nin Lübnan\'a döneceği yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Hariri\'nin Lübnan\'a döndükten sonra bu sorunun cumhurbaşkanı, siyasi aktörler ve kendi partisi ile görüşerek hiç kimsenin baskı altında olmadan aklı selim bir şekilde doğru kararı vereceklerine inanıyoruz. Lübnan\'da bulunan BM barış gücüne bundan sonra da katkılarımız devam edecek. Bu barış gücü içinde bizim de askerlerimiz var\" dedi.

\"SÖZ KONUSU OLAN LÜBNAN\'IN EGEMENLİĞİ VE LÜBNAN\'DAKİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN EGEMENLİKLERİDİR\"

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ise Lübnan çok tehlikeli bir durum ile karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Temennilerinin Başbakan Hariri\'nin bir an önce ülkeye dönmesi ve bu konunun çözüme kavuşması yönünde olduğunu belirten Bakan Bassil, \"Lübnan ulusal birliğinin şu anda tehlikede olduğunu görmektedir. Bu krizin üstesinden gelebiliriz. Sorun özgürlüklerle ilgilidir. Dokunulmazlıklar vardır, uluslararası koruma meselesi vardır. Mutlaka buna saygı duyulmalı. Söz konusu olan Lübnan\'ın egemenliği ve Lübnan\'daki üst düzey yetkililerin egemenlikleridir. Lübnan şunu benimsemektir; hiçbir Arap ülkesinin içişlerine karışmamak ve hiçbir Arap ülkesinin de Lübnan\'ın içişlerine karışmamasıdır. Temennimiz Başbakan Hariri\'nin bir an önce ülkeye dönmesi ve bu konunun çözüme kavuşması. Başka olayların tırmanmamasını istemekteyiz. Hariri\'nin bir an önce ülkesine gelip özgürce karar vermesini beklemekteyiz. Hariri şu anda hükümetin başında ve görevini sürdürmekte görünüyor. Lübnan halkı ne dediyse Türkiye onun arkasında durmaktadır. Hariri\'nin istifası ile ilgili öyle bir durumda olmalıdır ki tamamen özgür kendi kararı ile olmalıdır. Fransa’ya gidip görüşmeleri bir detay meselesidir. Bizim için önemli olan gelip kendi halkı ile kucaklaşmasıdır\" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, \"Suriye\" konulu Türkiye, Rusya ve İran\'ın katılımıyla 22 Kasım\'da Soçi\'de düzenlenecek zirve öncesi üç ülke dışişleri bakanının hafta sonu Antalya\'da bir araya geleceğini de ifade etti.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)