DHA ANKARA- Dışişişleri Bakanlığı:  Portekiz Parlamentosu'nun bir terör örgütünün propagandasına alet edilmesine izin verilmesi üzüntü vericidir

Dışişişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Portekiz Parlamentosu tarafından Zeytin Dalı Harekatına ilişkin olarak 29 Mart 2018 tarihinde yapılan açıklama maddi ve hukuki hataların yanısıra gerçeklikten uzak ve mesnetsiz ithamlarla doludur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu karşısında çaresiz kalan PYD/YPG terör örgütünün ağzından yazıldığı aşikar olan bu metnin ciddiye alınması ve kabul edilmesi mümkün değildir. Portekiz Parlamentosu\'nun bir terör örgütünün propagandasına alet edilmesine izin verilmesi üzüntü vericidir. Gerçeklerden kopuk bir ideolojik körlük içinde kaleme alındığı anlaşılan bu açıklamanın Portekiz Parlamentosu\'nun itibarına zarar vermekten başka bir etkisi olmayacaktır. Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye\'nin sınır ve ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuk temelinde yürüttüğü bir terörle mücadele harekatıdır. Bu Harekat, terörle mücadelenin sivillere ve sivil altyapıya zarar verilmeden yürütülebileceğini kanıtlamıştır. Terör örgütünün kara propagandasına konu iddialarının asılsız olduğu tek tek ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekten bihaber olduğu anlaşılan Portekiz Parlamentosu\'nu, Türkiye aleyhtarı dezenformasyon faaliyetlerine prim vererek terörü desteklemek yerine, ülkemizin terörle mücadele çabalarını desteklemeye ve teröre karşı ülkemizle dayanışma sergilemeye davet ediyoruz\" ifadelerine yer verildi.



ANKARA (DHA) -