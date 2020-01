DHA ANKARA- Devlet Bahçeli isim vermeden İYİ Parti'yi eleştirdi: İP'in sonu mezbeleliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden İYİ Parti\'yİ eleştirerek \"Özellikle 7 Haziran\'dan beri devam edegelen Türkiye ve MHP hazımsızlığı şimdi ete kemiğe bürünmüş, kendisine yuvalanacağı hastalıklı bir vücut, tutunacağı çürük bir İP bulmuştur. Bu vücudun sonu siyasi mezarlık, İP\'in sonu ise mezbeleliktir. \'MHP diye bir parti artık yok\' diyebilecek kadar cüret ve küstahlık gösteren kripto simaların, karaktersiz fırıldakların, parti değiştirirken dillerinin ayarını da kaçırmaları kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir.\" dedi. \"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM\'deki grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, CHP\'DEN İStifa ederek İYİ Parti\'ye geçen AYtun Çıray\'ın \"Bir şeyin farkını anlatabilmem için o şeyin olması gerekir. MHP diye bir parti artık yok\" szölerini isim vermeden sert bir şekilde eleştirdi. Bahçeli yine isim vermeden İYİ Parti\'YE ilişkin şunları söyledi:

\" Partimiz üzerinde hesap yapan, davasına sırt dönmüş ve çıkar karşılığında devşirilmiş isimler yattıkları pusudan başlarını kaldırarak zaman kaybetmeden harekete geçtiler. 1 Kasım akşamından itibaren dedikodu imaline başladılar. Aslında hedef Türkiye\'ydi, bunu özenle sakladılar. Aslında hedefin tam ortasında Türk milleti vardı, bunu da kurnazca örtbas etmeye kalktılar. MHP\'yi içten içe çürütmek, iç hesaplaşmaya çivilemek için aldıkları talimatlara harfiyen uydular, taşıdıkları zehri peyderpey kustular. Kimliğimizi kullanıp, anılarımıza sığınıp tarihsel hükmü şahsiyetimize nifak kurşunu sıktılar. Türkiye karşıtlarından el aldılar, ama bunu inkar ettiler. Türklüğe kin duyanlarla fiskos yaptılar, yanak yanağa verdiler, ama bu utanmazlıklarını da gözle kaş arasında hasıraltına ittiler. İmza toplayıp tarladan çıktılar, şehir şehir dolaşıp tezviratın hain çıkarmasını yaptılar. Özellikle 7 Haziran\'dan beri devam edegelen Türkiye ve MHP hazımsızlığı şimdi ete kemiğe bürünmüş, kendisine yuvalanacağı hastalıklı bir vücut, tutunacağı çürük bir İP bulmuştur. Bu vücudun sonu siyasi mezarlık, İP\'in sonu ise mezbeleliktir. \'MHP diye bir parti artık yok\' diyebilecek kadar cüret ve küstahlık gösteren kripto simaların, karaktersiz fırıldakların, parti değiştirirken dillerinin ayarını da kaçırmaları kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Yeni ve ısmarlama koltuklarına ısınmaya çalışan köhne, dönme ve siyasi tortuların çıra gibi yanacağı zaman elbet gelecektir.

Ve Türk milleti olan biten her şeyi görmektedir. Biliniz ki, altı olur, yedi olur, fakat hep Allah\'ın dediği olur.\"

\"BİZ İSTEMEDEN, BİZ TAMAM DEMEDEN, BİZ BOYUN EĞMEDEN HİÇBİR KOKUŞMUŞ FANİ, HİÇBİR ZELİL FAİL BİZİ FAKA BASTIRAMAYACAK\"

Devlet Bahçeli, Oğuz Kağan\'ın \"Siz birbirinizden ayrılırsanız, hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar. Oysa birlik olursanız, hiçbir güç sizi yıkamaz, kıramaz\" sözlerinden örnek vererek şöyle devam etti: \"Türk milletini tarih önünde ölümcül bir düelloya sürükleyenlere karşı teyakkuzdayız. Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve eşitlik adına bütün milli değerleri hayasızca linç etmek için uğraşanları her cephede karşılamak için son ferdimize kadar hazırlıklıyız. Kapanmamış tarihi hesaplar yeniden açılsa da, Türk milletine karşı ahlaksızca meydan okumalar sürse de, biz bunları püskürtmeye azimli ve yeminliyiz. Milliyetçi Hareket Partisi, vatan ve millet mücadelesinde geriye dönüşün olmayacağını çok iyi bilmektedir. Zira biz gemileri yaktık. İnanıyorum ki, haykıracağımız mesajlar işbirlikçilere korku, gafillere uyarı olacaktır. Ve de dostlarımıza güven verecek, milletimizin inancını tazeleyecektir. Türk milleti kararlı mücadelemiz sonucunda; “Beni düşünenler var, bana sahip çıkanlar\' var diyecektir. Dün olduğu bugün de, bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz. İstismarcılara itibar etmeyeceğiz. Tahrik ve tertiplere dikkat edeceğiz. Birlik olup kucaklaşacağız. Tek bir ses, tek bir nefes olacağız. Türkiye\'mizi ve aziz milletimizi çağların ötesine taşıyabilmemizin başka bir yol ve yönteminin olmadığını bileceğiz. Tekrar ifade ediyorum ki, bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bizim yüreğimiz herkesi kucaklamaya yetecektir. Milliyetçilik varsa umut vardır. Milliyetçi Hareket varsa çare tükenmemiştir. Milliyetçi Hareket olarak, bütün meselelerin üstesinden geliriz. Duymayalım, görmeyelim istendi. Susmamız ve seyirci kalmamamız beklendi. Ama bunların hepsini aştık, hepsini geçtik, hepsini buruşturup muhataplarının yüzüne fırlattık. Kenarda durmamız, kenarda tutulmamız için çaba gösterilse de, başaramadılar, bu büyük kervanı, bu ulvi davayı durduramadılar.Emin olunuz ki, biz istemeden, biz tamam demeden, biz boyun eğmeden hiçbir kokuşmuş fani, hiçbir zelil fail bizi faka bastıramayacak, oyuna getiremeyecektir. Güvence mensubiyetiyle övündüğümüz aziz Türk milletidir. Vazgeçilmez irademiz, vatan ve millet sevgisidir. Terk edilemez ilkemiz, \'Ne mutlu Türküm Diyene\' sözünü seslendirmektir. Üzerine titrediğimiz hassasiyet ise çağa ve insanlığa Türkçe seslenebilmektir. Bütün vatandaşlarımıza çağrımdır: Bunlar yabancı gelmiyorsa, bunlarda bir sıcaklık ve anlam buluyorsanız; gelin bir olalım, diri olalım, iri olalım. Türkiye\'nin geleceğini el ele, omuz omuza ve hep birlikte inşa edelim. Şundan eminim ki, Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğin asıl sahibi olan Türk milleti sonsuza kadar hür, müstakil ve tam bağımsız bir şekilde yaşayacaktır.\"

