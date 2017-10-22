DHA ANKARA- Destici:  80 ya da 59'daki yaşananlar bir daha yaşanmaya kalkılırsa önce biz Kerkük'te olacağız (Geniş haber)

\"BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ YENİDEN GENEL BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ\"

\"İMAM HATİPLERE BİR KAT SAYI UYGULANIYOR BU YENİ SİSTEMDE\"

\"ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANININ YANILTILDIĞINI GÖRDÜM\"

\"İLELEBET BU ÜLKE OHAL İLE YÖNETİLEMEZ\"

Büyük Birlik Partisi (BBP) 10. Olağan Büyük Kurultayı\'nda, 635 delege teklifiyle genel başkanlığa aday gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 691 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi. Destici, Kurultay\'da yaptığı konuşmada Kerkük\'e ilişkin, \"Ülkemizde, Irak\'ta, Suriye\'de yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum; bu oyuna gelmeyin. Burada yapılmak istenen Kürt - Türk savaşı çıkarılmak isteniyor. Müslüman kanı akacak. Buna müsaade eden Allah\'a hesabını verir. Kanayan yaramız Kerkük. 80 ya da 59\'daki yaşananlar bir daha yaşanmaya kalkılırsa önce biz Kerkük\'te olacağız. O kardeşlerim ile birlikte Kerkük cephesinde olacağız. Buna mecburuz\" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara\'daki Atatürk Spor Salonu\'nda 10. Olağan Büyük Kurultayı yapılıyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurultayda yaptığı konuşmada terörle mücadeleye değinerek, \"Göreve ilk geldiğimiz yıllarda ülkemizin en önemli ciddi meselesi terördü bugün yine terör. Maalesef, 1984\'ten bugüne ülkemizi yöneten tüm iktidarlar bu terör belasından kurtaramadılar. 35 yıl içinde dönem dönem terör ile ciddi mücadeleler yapıldı. Üç beş çapulcu, terörist bunlardan bir şey olamaz gibi bir takım geçiştirmeler nedeniyle bugün PKK hem Türkiye içinde eylemlerine devam ediyor\" dedi.

\"RAKKA\'YA DA BEBEK KATİLİ İMRALI CANİSİ APO\'NUN POSTERLERİ ASILDI KINIYOR VE LANETLİYORUM\"

Destici, \"Kuzey Irak\'ta daha önce sadece Kandil ve Mahmur gibi birkaç kampa hapis olmuşken bugün Kerkük\'te PKK\'lıları görüyoruz. Suriye sınırımızın 700 kilometresini PYD, YPG Amerika\'nın kontrolünde desteğinde kontrol ediyor. En son bir kaç gün önce de Rakka\'ya da bebek katili İmralı canisi Apo\'nun posterleri ve PKK\'nın paçavraları asıldı. Kınıyor ve lanetliyorum\" dedi.

\"BAŞKONSOLOSLUĞUNUZDA ÇALIŞAN FETÖ İLTİSAKLISININ TELEFONUN İÇİNİ BİLE BİLİYORSUNUZ\"

Destici, \"ABD güya terör ile mücadele ediyor. Amerika ve onunla işbirliği tutanlara sesleniyorum; IŞİD, DEAŞ terör örgüt de PYD, YPG, PKK terör örgütü değil mi? PKK sizin terör listenizde değil mi? PYD ve YPG\'nin sözde SDG\'nin, PKK\'nın bir uzantısı olduğunu bilmiyor musunuz? Başkonsolosluğunuzda çalışan FETÖ iltisaklısının telefonun içini bile biliyorsunuz da PYD ve YPG\'nin, PKK\'nın uzantısı olduğunu anlamanız için Rakka\'da Apo posterleri mi açılmalıydı?\" diye konuştu.

\"ABD\'NİN SİYONİST İSRAİL İLE BİLİRLİKTE HAYALİ MARKSİST PKK VE YPG\'YE BİR KORİDOR AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR\"

Terör ile mücadelede batının ve ABD\'nin tutumunu eleştiren Destici, \"Batı, ABD ve Siyonist İsrail, hiçbir zaman terör ile mücadelede samimi olmadı. Aksine teröristler ile menfaatleri olduğunda birlikte hareket etmekten çekinmediler. ABD\'nin Siyonist İsrail ile bilirlikte hayali Kandil\'den başlayıp Akdeniz\'e kadar uzanan bir Kürt koridoru değil. Kürt kardeşlerimiz suiistimal ediliyor. Burada yapılmak istenen masum bir Kürt devleti, bölgesi değil. Amerika\'nın, emperyalistlerin ve Siyonist İsrail\'in uşağı olacak Marksist PKK ve YPG\'ye bir koridor açmaya çalışıyorlar. Bunu bu şekilde söyleseler Kürt kardeşimin desteğini alamazlar. Bunun için yapıyorlar\" açıklamasında bulundu.

\"80 YA DA 59\'DAKİ YAŞANANLAR BİR DAHA YAŞANMAYA KALKILIRSA ÖNCE BİZ KERKÜK\'TE OLACAĞIZ\"

Destici, \"Ülkemizde, Irak\'ta, Suriye\'de yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum; bu oyuna gelmeyin. Burada yapılmak istenen Kürt - Türk savaşı çıkarılmak isteniyor. Müslüman kanı akacak. Buna müsaade eden Allah\'a hesabını verir. Kanayan yaramız Kerkük. 80 ya da 59\'daki yaşananlar bir daha yaşanmaya kalkılırsa önce biz Kerkük\'te olacağız. O kardeşlerim ile birlikte Kerkük cephesinde olacağız. Buna mecburuz\" dedi.

\"BARZANİ, SİYONİSTLERİN DE DESTEĞİ İLE BİR GAYRİ MEŞRU VE KORSAN REFERANDUM GERÇEKLEŞTİRDİ\"

Destici, \"Siyonistlerin işbirlikçisi Barzani, Siyonistlerin de desteği ile bir gayri meşru ve korsan referandum gerçekleştirdi. Türkiye\'yi yönetenleri uyarıp \'buradan bu açılımdan çözümden çözüm çıkmaz. Bu PKK\'lılarla bir normal, müzakere olmaz. Ancak mücadele edilir. Bunların ipleri başkalarının elinde dışarıda. Bunlara güvenmeyin\' dediğimizde şehitler üzerinden siyaset yapmakla suçladılar. Geldiğimiz noktada biz haklı çıktık. Biz bir menfaat gözeterek koşmuyoruz. Aynısını Suriye için de söyledik. Suriye politikalarında da 5 yıl önce söylediğimiz noktaya gelindi\" açıklamasında bulundu.

\"HABUR SINIR KAPISI HALA NİYE AÇIK. PETROL VANALARI HALA NİYE AÇIK?\"

Destici, \"Hükümetin İran, Irak Merkezi Yönetim ile gayri meşru referandumun bütün sonuçlarını ortadan kaldırmak için yaptığı girişimleri destekliyoruz ama az buluyoruz. Daha yapılması gerekenler var. Habur Sınır Kapısı hala niye açık. Petrol vanaları hala niye açık? Bunlar kapatılsın Barzani hapis edilsin. Ovaköy Telefar hattında yeni bir sınır kapısı açalım. Türkmen ve Arapların yoğun olduğu bir bölge. Bir iç savaş çıkacak olursa Türkiye yarım saat içinde oraya müdahale etsin. Müdahale hakkı yokmuş. Rusya Kırım\'a, Gürcistan\'a nasıl müdahale etti. Kimden izin aldı? \" diye sordu.

\"TÜRKİYE, YUNANİSTAN\'IN ALAYINI BİR GÜNDE ALACAK GÜCE VE YETENEĞE SAHİPTİR\"

Destici, \"Yunanistan 2004\'ten beri 12\'si Ege, 5\'i Akdeniz\'de olmak ürere bize ait olan ada ve kayalıklarımızı işgal ve ilhak ederek mülki sınırlarının içine katmıştır. Şaşırdığımız şu; bu durumu tehdit ve tehlike olarak ele alıp tedbir alması gereken siyasi iktidar niçin bunlar olurken anında duruma el koymamıştır. Eskiden bir Yunan feribotu, F-16\'sı sınırlarımıza yönelik hareketlense Bandırma\'dan uçaklarımız kalkar anında gereği yapılırdı. Şimdi bu aleni işgaller niçin MGK veya ülke gündeminde yer almıyor. Bizi şaşırtan umursamaz tavırdır. Siyasi iktidara sesleniyorum, bu umursamaz tavır rahatsız edici boyuttan çıkıp kuşku duyulacak noktaya gelmiştir. Türkiye, yeter artık deyip işgal edilen bu adaları değil, Yunanistan\'ın alayını bir günde alacak güce ve yeteneğe sahiptir\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRKİYE İDLİB OPERASYONU İLE AMERİKA\'YA DA DERS VERDİ\"

Destici, \"Fırat Kalkanı gibi İdlib operasyonunu da destekliyoruz. Türkiye İdlib operasyonu ile dünyaya şunu haykırdı Amerika\'ya da ders verdi. Terörle mücadele konusunda çifte standarttın olmadığını anlattı. Hepsine operasyona varım dedi\" diye konuştu.

\"ÖZ VATANIMIZDA BİZİ MÜLTECİ DURUMUNA SOKMAK İSTİYORLAR\"

Destici, \"Öz vatanımızda bizi mülteci durumuna sokmak istiyorlar. Maalesef Türkiye, TSK\'ya karşı yürütülen kumpas davaları, TSK dahil bütün kurumların içine sızan FETÖ 15 Temmuz hain FETÖ darbesi, kutuplaşmalar, IŞİD, PKK ve benzeri terör örgütleri bölge ülkeleri ile aramızın bozulması, ekonomik sorunlar ve benzeri olmak üzere bir yıpranma dönemine bizi sokmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz Türkiye\'yi açıkça bir iç savaşa sokmak ve işgal girişimidir. Milletin feraseti ve devleti yönetenlerin başta cumhurbaşkanı olmak üzere milletin irfanı devleti yönetenlerin feraseti millet vatana sevdalıları ile bertaraf edildi. Bundan sonra da inşallah hiç kimse darbe teşebbüsünde bulunamayacak\" açıklamasında bulundu.

\"DÜŞMANLARIMIZ PES ETMİŞ DURUMDA DEĞİL ALTIN VURUŞU VURMAK İÇİN ŞİMDİ GÜYA HAZIRLANIYORLAR\"

Destici, \"Düşmanlarımız pes etmiş durumda değil altın vuruşu vurmak için şimdi güya hazırlanıyorlar. Bu altın vuruş mili birlik ve beraberliğimizi bozmak, içerideki kavgayı büyütmek. Tıpkı Suriye\'ye olduğu gibi ülkemizi dış müdahalelere açık bir hale getirmek. Dönem sen ben kavgası değil, politik suçlu arama, cezalandırma dönemi de değil. Bu dönem her şeye rağmen tek yumruk olabilme dönemidir. Gemi batarsa içinde hepimiz batarız. Bu süreçte tüm siyasi partiler birlik ve beraberlik içinde olmalı\" ifadelerini kullandı.

\"YÜZDE 10\'LUK SEÇİM BARAJI KALDIRILACAK\"

Destici, \"Uyum yasaları sürecinde mutlaka ilk önce darbecilerin 82 anayasası ile hayata geçirdiği bu antidemokratik siyasi partiler yasası ve seçim kanunu değiştirilmelidir. Tüm partilere, hükümet sesleniyorum bu hepinizin üzerinde bir vebaldir. \'Bunu biz getirmedik\' demekle kurtulamazsınız. Yeni sistem eski siyasi partiler yasası ile yönetilemez. Yüzde 10\'luk seçim barajı kaldırılacak\" diye konuştu.

\"GÜN GELECEK KARABAĞ\'DA AZERBAYCAN\'IMIZIN BAYRAĞI DALGALANACAK ORTADA NE ERMENİSTAN NE ERİVAN KALACAK\"

Destici, \"Karabağ hala kanayan yaramız. Karabağ gün gelecek o Karabağ\'da Azerbaycan\'ımızın bayrağı dalgalanacak. Ortada ne Ermenistan ne Erivan kalacak\" dedi.

\"İLELEBET BU ÜLKE OHAL İLE YÖNETİLEMEZ\"

Destici, \"İlelebet bu ülke OHAL ile yönetilemez. Bunun çaresi demokratikleşme, adalete, hukuka olan güveni yükseltmektir\" dedi.

\"ZATEN YETERİ KADAR BİZE DÜŞMAN DİASPORALAR VAR BİR DE FETÖ DİASPORASI OLUŞMASIN\"

Destici, \"FETÖ ile mücadelede suçlu ile suçsuz aynı kefeye konmasın. Devlete, Cumhurbaşkanı\'na, devleti yönetenlere bütün milletimize geri kalan kısmına düşman bir nesil yetişmesin. Zaten yeteri kadar bize düşman diasporalar var bir de FETÖ diasporası oluşmasın\" dedi.

\"MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİNE KARŞI OLAN CHP\'Yİ ANLAMIYORUM\"

Destici, Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesine ilişkin \"Maalesef ülkemizde bir din güvenliği problemi var. Din güvenliği derken dinin güvenliği Allah\'tır. Bazıları FETÖ örneğinde olduğu gibi maalesef istismar, istismar. Milletimizin dini duygularını sonuna kadar istismar, dini duygularını sömürerek soygun ve netice de bir din güvenliği problemi. Milletimizin dinden din adına konuşanlardan soğuması. Bundan rahatsızız. Buna Diyanet İşleri Başkanlığı\'mızın bütün alimlerinin bir çare bulmasını bekliyoruz. Ben buna karşı çıkan CHP\'yi anlamıyorum. Solcuları anlıyorum onlara yürümek için bahane lazım. Yürüsünler terör şiddet yapmadıktan sonra. İsteyen istediği yerde kıydırsın bunu kavga aracı yapmamak lazım. CHP ve muhalefet edenlerin bu konulardan kendilerine ekmek çıkmayacağını bilmeleri lazım. Tam tersine bunu iktidarın politik olarak da doğru olmadığını görememişlerse pes doğrusu. Baş örtüsü serbest olursa Laiklik elden gidecek, Atatürkçülük ortadan kalkacaktı. Bir şey olmadı.

\" diye konuştu.

\"ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANININ YANILTILDIĞINI GÖRDÜM\"

İyi eğitilmiş öğretmen vurgusu yapan Destici, \"Öğretmen mülakatları ile ilgili sayın cumhurbaşkanına bunu arz ettim. Gerçekten yanıltıldığını gördüm ve anında müdahale ettiğini de gördüm. Artık aşağısının da direnmekten vazgeçmesi gerekir. Gerçekten bu mülakatların ehliyet ve liyakat gözetilerek yapılması lazım. Büyük oranda gözetiliyordur ona da inanıyorum. Tamımda gözetilmesi lazım. Sadece kılığına kıyafetine bakmakla olmuyor. Sadece fiziğine, kılığına, kıyafetine bakıyoruz. Kimin yakını, hangi partinin üyesi, babası nerede? Öyle olmaz\" diye konuştu.

\"İMAM HATİPLERE BİR KAT SAYI UYGULANIYOR BU YENİ SİSTEMDE\"

Destici, \"Eğitim sitemini eleştiren Destici, \"Akademik yıl başladığı zaman sistem değişikliği yapmak doğru değil. Yeni sistem, hani \'biz dindar nesil yetiştiriyorduk\' Tamam İmam hatipler açıldı ben de memnumum. Ama öbür taraftan yeni üniversiteye giriş sisteminde din derslerini en aşağıya atmışsın. TM okuyanlara din, tarih dersi sorusu yok. Bir Türk evladı tarih ve din dersi bilmezse istediği kadar matematik, fizik bilsin bizim hükmümüzde eksiktir. Sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum; din dersleri adete yok sayılmış, imam hatipleri çoğalttınız teşekkür ederiz ama adata imam hatiplere bir kat sayı uygulanıyor bu yeni sistemde\" diye konuştu.

(ABD İLE OLAN VİZE KRİZİ) \"TÜRKİYE\'NİN BİR MUZ CUMHURİYETİ OLMADIĞINI DOSTA DÜŞMANA VE ABD\'YE GÖSTERMİŞLERDİR\"

Destici, \"ABD ile olan vize krizine değinen Destici, \"Aynı şekilde tepki göstererek vize uygulamalarını durduran hükümeti tebrik ediyorum. Türkiye\'nin bir muz cumhuriyeti olmadığını dosta düşmana ve ABD\'ye göstermişlerdir. Kararlığın devam etmesi gerekiyor\" dedi.



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- Kurultaydan genel ve detaylar

- Mustafa Destici\'nin konuşması

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)



