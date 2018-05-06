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DHA ANKARA- Deniz Gezmiş ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46'ncı yıl dönümünde, Karşıyaka'daki mezarlarının başında anıldı

06 Mayıs 2018 16:20

Ankara\'nın Yenimahalle ilçesinde, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46\'ncı yıl dönümünde, Karşıyaka\'daki mezarlarının başında anıldı. 
Yenimahalle\'de bulunan Karşıyaka Mezarlığı\'nda, 6 Mayıs 1972\'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için anma töreni yapıldı. Mezarların başında düzenlenen törene CHP teşkilatlarının, sivil toplum örgütleri ve bazı sendika üyeleri katıldı. Anma etikliğine katılanlar, sloganlar atarak, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan\'ın mezarlarına gelip, karanfil bıraktı. Mezarlık içine kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi. Anma programı boyunca çevik kuvvet ekipleri de mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Deniz Gezmiş\'in mezarından görüntü
-Karanfil bırakanlar
-Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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