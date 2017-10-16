T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA-  Deniz Baykal, yoğun bakımda (6) 

"GÜÇ KAYBINDA GERİYE DÖNÜŞ GÖRÜLÜYOR" Ankara Üniversitesi Rektörü Prof

16 Ekim 2017 18:26

\"GÜÇ KAYBINDA GERİYE DÖNÜŞ GÖRÜLÜYOR\"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş ve Baykal’a müdahalede bulunan doktorlar Deniz Baykal’ın son durumu hakkında konuştu. Prof. İbiş, \"Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ben de kendisini gördüm, kendisiyle de konuştum. Bilinci gayet açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında. Güç kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağı oldukça toparlandı. Elindeki de iyileşme sürecinde. Bu tedavi devam edecek. Tahmin ediyorum 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
Açıklama

Haber-Kamera:  ANKARA (DHA) 

==================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYBINDA GERİYE DÖNÜŞ GÖRÜLÜYOR" AnkaraRektörü Prof ErkanBaykalaDeniz BaykalınProfBenBilinciHerGüçAyağıElindekiBuTahminGörüntü Dökümü Açıklama HaberKameraDHA  ==================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24