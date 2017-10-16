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DHA ANKARA- Deniz Baykal, yoğun bakımda (4 ) 

"BAYKAL'IN BİLİNCİ AÇIK" Ankara Üniversitesi'nin Hastanelerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof

16 Ekim 2017 14:40

\"BAYKAL\'IN BİLİNCİ AÇIK\"
Ankara Üniversitesi\'nin Hastanelerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Deniz Baykal\'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek üzerinde hastane önünde açıklama yaptı. Baykal\'ın bu sabah saatlerinde sol tarafındaki güçsüzlük şikayeti ile hastaneye başvurduğunu belirten Güzel, şunları söyledi: \"Beyin cerrahi, anestezi ve radyoloji bölümleri müdahale etti. Anjiyoda beyne giden ana damarın kapalı olduğu görüldü. Tıkanmış olan damar açılarak stent takıldı. Baykal\'ın bilinci açık. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Beyin fonksiyonları yerinde vücudunun sol bölümünde güçsüzlük var.Sol kolu ve bacağında hafif güçsüzlük var, bunların düzelmesini bekliyoruz. Kapalı işlemle girişimsel olarak damar açıldı. Bu durumlarda hayati tehlike kısmi olsa da vardır, şu an bilinci açık, konuşabilecek durumda. Takip ediyoruz\"
Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'da hastaneye gelerek Baykal\'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ise Baykal\'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bilincinin açık olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Prof. Dr. Bahaddin Güzel\'in açıklamaları
-Mevlüt Çavuşoğlu\'nun hastaneye gelmesi 
-Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar\'ın açıklamaları 

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM - Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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