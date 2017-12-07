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DHA ANKARA-  Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı (2) 

DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ  Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının beyan ve talepleri alındı

07 Aralık 2017 21:13

DEMİRTAŞ\'IN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ 
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Selahattin Demirtaş\'ın avukatlarının beyan ve talepleri alındı. Mahkeme daha sonra ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş\'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına hükmetti. Ayrıca dosyadaki eksik bilgi ve belgelerin istenmesi için bazı mahkeme ve il emniyet müdürlüklerine de müzekkere yazılmasına karar verem mahkeme, duruşmayı 14 Şubat 2018 tarihine ertelendi. 

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARKA,(DHA) 

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