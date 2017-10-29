DHA ANKARA-  Cumhuriyetin 94'üncü yılı Anıtkabir'de resmi törenle kutlandı

CUMHURİYETİN 94\'üncü yılı Anıtkabir\'de düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Anıtkabirdeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere devlet erkanı, öğrenciler ve askeri personel katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Anıtkabir\'e Aslanlı yoldan yürüyerek geldi. Atakürk\'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından Misak-ı Milli Kulesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan anı defterine, \"Bugün ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz Cumhuriyetimizin 94\'üncü yıldönümünü büyük bir heyacanlar idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla, her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal harbimizi zaferle taçlandıran, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz demokrasi destanı olarak gecen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke satında tecemsüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94\'üncü kuruluş yıldönümünü kutlarken başta zatıaliniz ve silah arkadaşlarınız olmaz üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun\" yazdı.

Resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü (CANLI VERİLDİ)

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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

MC