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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD endişe verici adımlar atmaktadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye sınır güvenliğine ilişkin yaptığı açıklama üzerine, "Amerika Birleşik Devletleri, 'DEAŞ ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terö

14 Ocak 2018 21:58

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD\'nin Suriye sınır güvenliğine ilişkin yaptığı açıklama üzerine, \"Amerika Birleşik Devletleri, \'DEAŞ ile mücadele\' gerekçesiyle PKK\'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG\'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur\" dedi. 


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın\'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: \"Uluslararası Koalisyon tarafından bazı medya organlarına bir yazılı açıklama yapıldığı ve bu açıklamada, \'Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Suriye Sınır Güvenlik Gücü’nün kurulması ve eğitimi amacıyla çalışıldığı\' bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri, \'DEAŞ ile mücadele\' gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur.\" 


ANKARA (DHA) 

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