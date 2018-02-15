DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TRT spikeri Tuna Huş ve Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın ailelerine taziye telefonu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün son yolculuğuna uğurlanan TRT spikeri Tuna Huş’un ve Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın ailelerini bugün telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre her iki vefat haberinden de müteessir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT’nin merhum spikerinin kızı Zeynep Huş ve merhume sanatçının ağabeyi Güray Hafiftaş ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tuna Huş ve Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.



ANKARA (DHA)

