DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Venezuela'da son dönemde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması

\"HALKIN İRADESİNİN ÜSTÜNDE BİR GÜÇ OLMADIĞINA İNANIYOR DIŞ MÜDAHALELERİN ÇOĞU ZAMAN SORUNLARI DAHA DA DERİNLEŞTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı ortak basın toplantısında, \"Latin Amerika ve Karaipler bölgesi ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişiyor, zenginleşiyor. Hiçbir ayrım yapmadan tüm Latin dostlarımızın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını arzu ediyoruz. Dış müdahalelerin de doğru olmadığını özellikle gerek diplomasimizin gerekse uluslararası politikamızın bir gerçeği olduğunu da ortaya koymakta fayda görüyorum. Halkın iradesinin üstünde bir güç olmadığına inanıyor dış müdahalelerin çoğu zaman sorunları daha da derinleştirdiğini düşünüyoruz. Temennimiz Venezuela\'da son dönemde yaşanan sorunların suhuletle diyalog ve uzlaşmaya çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye bu süreçte gereken desteği vermeye hazırdır. Venezuela halkının içinde bulunduğu zorlu süreci bir an önce atlatmasını da temenni ediyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'yu Beştepe\'de resmi törenle karşıladı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro başbaşa görüştü. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, görüşmenin verimli olduğunu belirterek şöyle konuştu: \"Bir süredir müzakeresi devam eden 5 anlaşma imzalandı.

Görüşmemizde özellikle enerji ve ticaret alanındaki işbirliğimizi geliştirmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Tarım, madencilik, turizm, ulaştırma, kalkınma işbirliği, savunma sanayine yönelik neler yapabiliriz bu konuları el alıp görüş alışverişinde bulunduk.

THY UÇUŞLARININ DAHA ETKİN HALE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN BAZI TALEPLERİM DE OLDU

THY Venezuela halkını yalnız bırakmadı. THY uçuşlarının daha etkin hale getirilebilmesi için değerli dostumdan bazı taleplerim de oldu. Bu konuda önümüzdeki dönemde iki ülke arasında bu konuda bir anlaşma imzalanması için de müzakereler ayrıca sürüyor. Bu ziyaret vesilesiyle Ankara\'da iki ülke işadamlarının katılımı ile bir iş forumu ve ihraç ürünleri sergisi düzenlendiğini de hatırlatmak isterim. Karakas\'ta yakın zamanda Yunus Emre Kültür Merkezi açılması konusunda sayın Başkan ile mutabık kaldık.

VENEZUELA DEĞER VERDİĞİMİZ BİR ORTAKTIR

Geçtiğimiz yıl dışişleri eski bakanı Venezuela\'da bir Türk camisi inşa edilmesi yönünde talepte bulundu. Bu konuyu sayın Başkan ile görüşme fırsatını bulduk. İnşallah Karakas\'ta uygun bir arsa tahsisi yapılması halinde ülkemizin geleneksel mimarisini yansıtan güzel bir eser inşa edeceğiz. Sayın Maduro da gerekli desteği vereceğini ifade ettiler. Venezuela değer verdiğimiz bir ortaktır. Bu sene Venezuela\'ya ilk büyük elçimizi atamamızın 60. Yıl dönümü.

TÜRKİYE BU SÜREÇTE GEREKEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRDIR

Latin Amerika ve Karaipler bölgesi ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişiyor, zenginleşiyor. Hiçbir ayrım yapmadan tüm Latin dostlarımızın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını arzu ediyoruz dış müdahalelerin de doğru olmadığını özellikle gerek diplomasimizin gerekse uluslararası politikamızın bir gerçeği olduğunu da ortaya koymakta fayda görüyorum. Özellikle ticari olarak ilişkilerimizi kazan kazan temelinde ilerletmek istiyoruz. Halkın iradesinin üstünde bir güç olmadığına inanıyor dış müdahalelerin çoğu zaman sorunları daha da derinleştirdiğini düşünüyoruz. Temennimiz Venezuela\'da son dönemde yaşanan sorunların suhuletle diyalog ve uzlaşmaya çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye bu süreçte gereken desteği vermeye hazırdır. Önümüzdeki dönemde açacağımız büyükelçiliklerimiz ile birlikte bölgedeki misyon sayımızı da 15\'e çıkaracağız. Venezuela halkının içinde bulunduğu zorlu süreci bir an önce atlatmasını da temenni ediyorum. En kısa sürede Venezuela\'yı ziyaret etme hasreti içindeyim.\"

\"YENİ BİR ADIM DÖNEM OLACAK İLİŞKİLERİMİZ AÇISINDAN\"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı konuşmada, TBMM ziyaretine değinerek, \"Maalesef 15 Temmuz\'da oluşan bazı hasarları gösterdiler. Şehitleri andık hep birlikte. Çok güzel bütüncül bir işbirliği haritası oluşturduk. İlişkilerimizi genişletmek, derinleştirmek için yapacağız bunu. Yeni bir adım dönem olacak ilişkilerimiz açısından. 24 Aralık\'ta siyasi diplomatik ilişkilerimizin 60. Yılını kutlayacağız. Siyasi diplomasi ilişiklerimiz olağanüstü. Kültürel ve insani yaklaşımda çalışmada biraz eksik kalmıştık. Çok önemli hayati bir adım attık\" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmaların sonunda \"Dünya 5\'ten büyüktür\" dedi.



Görüntü dökümü

-İmzalanan anlaşmalar

-Erdoğan\'nın açıklaması

-Maduro\'nun açıklaması

-Detaylar

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)