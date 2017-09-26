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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan : Sandıklar açılmadan kutlamayı PKK'lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail dışında bu girişimi destekleyen hiçbir ülke ve uluslararası kuruluş yok

26 Eylül 2017 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"İsrail dışında bu girişimi destekleyen hiçbir ülke ve uluslararası kuruluş yok. Senin bağımsızlığını kim kabul edecek? İsrail. Dünya İsrail\'den ibaret değil ki. Yaptırımlarımızı uygulamaya başladığımız andan itibaren ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımız anda iş bitti. Biz son ana kadar Barzani\'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermedik. Demek ki yanılmışız. Daha sandıklar açılmadan kutlamayı PKK\'lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Kendilerine devlet kurulacağını sananlar, işleri bitirilince kaldırılıp bir köşeye atılacaklarını unutmamalıdır. Gelin kendinizi kullandırmayın. Bugün sizi kışkırtanlar yarın çekip gidecekler.  İsrail bayraklarının orada dalgalanması sizi kurtarmaz. Ekonomik seçeneklerden askeri seçeneklere kadar tüm ihtimaller masadadır.\" dedi. 

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-Erdoğan\'ın konuşması (CANLI VERİLDİ) 

Haber: ANKARA (DHA) 

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