T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan yanlışları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir (2) 

"3 ÜLKENİN ANLAYIŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMASI BU ZİRVENİN EN MÜHİM SONUÇLARI ARASINDADIR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'nın Soçi kentinde çok önemli bir üçlü zirveye iştirak ettik

28 Kasım 2017 16:13

\"3 ÜLKENİN ANLAYIŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMASI BU ZİRVENİN EN MÜHİM SONUÇLARI ARASINDADIR\"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Rusya\'nın Soçi kentinde çok önemli bir üçlü zirveye iştirak ettik. Zirvede bölgemizde yaşanan hadiselerin geleceği konusunda çok önemli istişaretlerde bulunduk. Kritik kararlar aldık. Üç ülkenin anlayış birliği içinde olması bu zirvenin en mühim sonuçları arasındadır. Suriye\'de barışın tesisi hususunda çalışmayı sürdüreceğiz.\" dedi. 

\"TSK\'YA DONANIMLI SUBAYLAR YETİŞTİRME DIŞINDA BİR İŞLE UĞRAŞMAYACAKLARDIR\" 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"TSK\'ya donanımlı subaylar yetiştirme dışında bir işle uğraşmayacaklardır. Bu okullar herhangi bir grubun, ideolojinin değil Türk milletinin okullarıdır. Esasen harp okullarımızda çok daha önce yapılması gereken köklü reformun bu vesile ile hayata geçirilmiş olması ülkemiz adına önemli bir kazançtır\" diye konuştu. 

\"KONUŞMANIN DEVAMINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEKRAR YAPACAĞIZ\"
Cuma günü ABD Başkanı Trump ile görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu uzun zamandır ilk defa ABD-Türkiye ilişkilerinde ortak frekans yakalayabildiğimiz bir görüşmedir. Trump ile YPG\'den FETÖ\'ye pek çok hususu görüştüğümüz konuşmanın devamını önümüzdeki günlerde tekrar yapacağız.\" dedi. 

\"BABAMIN OĞLU OLSA KAPIDAN GERİ KOYSUN\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: \"Biz yıllarca bürokratik oligarşiyle mücadele ettik ama şimdi şahsım üzerinden yeni bir bürokratik oligarşi inşa etmeye çalışmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bana göre bu tavır, yani, \'Beyefendi, Cumhurbaşkanı böyle istiyor\' sözü, adeta bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi haline dönüşmüştür. Sorun çözme makamında olduğu halde sürekli şikayet eden, suçu başkalarına atan, özellikle de bizi bahane ederek kendini kurtarmaya, temize çıkarmaya çalışan herkes, benim gözümde başarısız biridir. Hiçbir bakanlıkta, hiçbir kurumda, hiçbir teşkilatımızda şahsımın adı kullanılarak herhangi bir sürecin tıkanmasına, kurallar, kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınım da olsa lütfen bizzat ben bir bakanımı veya bir bürokratı aramıyorsam babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun.\" diye konuştu. 

\"HERKES GİBİ ALEVİ KARDEŞLERİMİZ DE BU ÜLKENİN ASLİ SAHİPLERİDİR\"
\"Son günlerde yeniden gündeme getirilmeye çalışılan, Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur. Herkes gibi Alevi kardeşlerimiz de bu ülkenin asli sahipleridir, birinci sınıf vatandaşlarımızdır, her türlü hakka ve imkana sahip bireylerdir.\" dedi. 

Görüntü Dökümü
-------------------------
-Erdoğan\'ın konuşması (CANLI VERİLDİ) 

Haber: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA) 

===============================


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANLAYIŞ BİRLİĞİOLMASI BU ZİRVENİN EN MÜHİM SONUÇLARI ARASINDADIR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSoçiZirvedeKritikSuriyeDONANIMLI SUBAYLAR YETİŞTİRME DIŞINDA BİRUĞRAŞMAYACAKLARDIR"  Cumhurbaşkanı ErdoğanBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24