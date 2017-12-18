DHA ANKARA-  Cumhurbaşkanı Erdoğan :  Bizim göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse, kendilerini modern olarak tanımlayan ülkelerin başı da o kadar eğiktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçmenler Günü nedeniyle düzenlenen \'Anadolu Dünya Dolu\' Programı\'nda konuştu. Programa spor ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı. Futbolcular Eto\'o, Quaresma ve Muslera da programa katılan sporcular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \" Bugün Avrupa\'da 5 milyonu aşan vatandaşımız yaşıyor. İş için eğitim için gitmiş milyonlarca insanımız bulunuyor. Ülkemize gelen herkese gönlümüzü açtığımız gibi, yurt dışına giden vatandaşlarımıza da sahipsiz bırakmıyor, onları da her alanda destekliyoruz. Bizim göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse, kendilerini modern olarak tanımlayan ülkelerin başı da o kadar eğiktir.\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün Türkiye dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi olmasına rağmen diğer yerlerde sergilenen çirkinliklerin hiçbirinin yaşanmadığı bir ülkedir. Biz renginden kültüründen önce insan olarak bakıyoruz. Karşınızdakini önce insan olarak gördüğünüzde ona insana yakışmayan bir davranış sergileme imkanı zaten olamaz. Siz bakmayın bugün Avrupa\'nın Amerika\'nın göçmenleri dışladığına, bu coğrafyaların hepsi de göçmenler tarafından meydana getirilmiştir. Çok büyük acılar, utançlar da vardır. Bizim böyle bir yüz karamız asla yoktur. İspanya\'da Yahudileri kovulduklarında bizim ecdadımız onlara kapılarını açmışlardır. Polonyalı muhalifler gidecekleri yer bulamadıklarında İstanbul\'un yanı başında onlara yer göstermişizdir. Bugün de Suriye\'den, Irak\'tan başka yerlerden kardeşlerimiz başları sıkıştığında hemen Anadolu\'ya yönelmişlerdir. Doğru da yapmışlardır. Kardeş bu zamanda kardeştir. İyi günde dost çok olur, önemli olan kötü günde dost olmaktır. Bugün Avrupa\'da 5 milyonu aşan vatandaşımız yaşıyor. İş için eğitim için gitmiş milyonlarca insanımız bulunuyor. Ülkemize gelen herkese gönlümüzü açtığımız gibi, yurt dışına giden vatandaşlarımıza da sahipsiz bırakmıyor, onları da her alanda destekliyoruz. Bizim göçmenler konusunda başımız ne kadar dikse, kendilerini modern olarak tanımlayan ülkelerin başı da o kadar eğiktir.\" diye konuştu.

\"AVRUPA\'NIN KENDİNİ SORGULAMA VAKTİ GELMİŞTİR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Avrupalı kimi bakanlar sığınmacıları kastederek hepsini denize dökmek lazım, boğulsalar da umrumuzda değil diyebiliyorlarsa orada insanlık ölmüş demektir. Akdeniz\'de, Ege\'de, Avrupa\'ya giden kırık dökük teknelerdeki insanları kurtarmak için gemi göndermek yerine savaş helikopteri göndermeyi teklif eden yazarlar Avrupa\'da revaçtaysa durum vahim demektir. Avrupa\'nın kendini sorgulama vakti gelmiştir.\" dedi.

\"VERSELER DE VERMESELER DE BİZ BU DESTEĞİMİZİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Libya, Afrika ve Kuzey Afrika üzerinden Avrupa\'ya geçmek isteyenler için adeta bir transit durak görevi görüyor. Bugün 700 bin göçmenin başka bir yere gidemediği için Libya\'da mahsur kaldığı ifade ediliyor. Modern kölelerin alınıp satıldığı pazarların açılmasına yol açmıştır. Köle demek illa boynuna zincir vurulan insan demek değildir. Petrol paralarının yüksek teknoloji gelirlerinin sadece bir aylık bedeli ile tamamı kurtarılabilecek bu kişilerin 1000 liraya şartsız, süresiz çalışmaları tüm insanlığı bedbaht etmeye yeter. Birileri bizim bu paraları kendi bütçemize aktardığımız intibasını vermeye çalışıyor. AB\'nin bize verdiği söz 3+3 milyar avrodur. Bu sözü verdiği halde bize verdiği, aktardığı nedir? Bunu bizim bütçemize vermiyor zaten. Gelen rakam en son 900 milyon avroydu. Bizim harcadığımız 30 milyar dolardır. Devamlı ipe un seriyorlar. Verseler de vermeseler de biz bu desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu millet ensar olmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Ya bir de tam tersi olsydı. Biz bu yardımlara muhtaç olsaydık ne olurdu? 3-5 milyon dolarlık krediler için uluslararası kuruluşların kapılarında el açtığımız günler vardı\" diye konuştu.

\"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ EVLERİNE KAVUŞANA KADAR DA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Kudüs, İsrail\'in işgalinden beri adaletsizliğin yaşandığı bir yer haline gelmiştir. Bu konudaki sorumluluğumuzun gereğini sadece din ile ifade ederek yerine getirmiş olamayız. Elle tutulur adımlar atmak zorundayız. Müslümanlarla birlikte Hıristiyanların da kutsal mekanlarını barındıran Kudüs\'ü, İsrail gibi işgalci güce terk etmek insanlığı bin yıl geriye götürecek gelişmelerin kapısını da açmaktır. Bugün Kudüs\'te ağlatılan her çocuk, acı çektirilen her anne, yaklaşan yeni fırtınanın habercisidir. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır ama aynı zamanda bir başkaldırı, uyanış da vardır. İnşallah Müslümanların uyanışına vesile olacaktır. Bu konuda üzerimize düşenleri yaptık, yapmayı da sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimiz evlerine kavuşana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

QUARESMA, ERDOĞAN\'I DİNLEDİ

Programa spor ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı. Futbolcular Eto\'o, Quaresma ve Muslera da programa katılan sporcular arasında yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan\'ın konuşması (CANLI VERİLDİ)

Haber: ANKARA (DHA)

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