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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün telefonda görüştü

26 Nisan 2018 20:28

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) destek konusunun ele alındığı görüşmede, Suriye’de son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. 


BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye’nin Filistin konusundaki duyarlılığına dikkati çekerek, UNRWA için de desteğin sürmesini beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin istikrarı açısından önemli bir unsur olarak değerlendirdiği UNRWA’ya bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye konusunda ise, Suriyelilerin kalıcı barış ve huzura kavuşmaları için soruna siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladılar.

ANKARA (DHA) 

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