DHA ANKARA- Çubuk'ta Mehmetçik için 80 kurban kesildi

Ankara\'nın Çubuk ilçesinde MHP İlçe Başkalığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere moral vermek amacıyla 80 milyon adına 80 kurban kesildi.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı’nda yapılan programa, Kaymakam İbrahim Çenet, MHP ilçe Başkanı Ali Çankaya, AK Parti ilçe başkanı Baki Demirbaş, siyasiler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kaymakam Çenet, \"Yapılan duaların yanı sıra kesilen kurbanların ve verilen mücadelenin sonucunda ülkemizin tekrar esenliğe çıkmasını, yurdumuzun her türlü tehlikelerden kurtulmasını temenni ediyoruz\" dedi.

MHP\'li Ali Çankaya ise, Mehmetçiğin her daim yanında olduklarını söyleyerek, \"Onlar için 80 tane küçükbaş, 4 tane de büyükbaş hayvan keseceğiz. Mehmetçiğimize hayır dualarımızı bu şekilde göndermek istedik. Kesilen kurbanlar inşallah onlara bir can olur. Onlara 80 değil, 80 milyon kurbandır inşallah. Askerlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ülkemizi her türlü tehlikelerden koruyan Mehmetçiklerimize biz de manevi desteğimizi esirgemiyoruz. Onlara karşı maneviyatımız her zaman devam edecek\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 80 küçükbaş, 4 büyükbaş hayvan kesildi.



Haber: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),(DHA)