DHA ANKARA-  CHP'li Yılmaz: Bu gruplar akın akın Türkiye'ye gelmeden bir şeyler yapmalıyız



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Doğu Guta\'daki cihatçı grubun Türkiye sınırına yerleştiği duyumlarına ilişkin, \"Suriye\'ye askeri operasyonun konuşulduğu bir dönemde Doğu Guta\'daki 7 bin 500 cihatçı grubun aileleriyle 40 binin Fırat Kalkanı alanına taşındıklarını duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde İdlib\'e dönük Rusya, Suriye ve İran\'ın büyük operasyonu başlayacaktır. 65 bin silahlı grubu bünyesinde barındırıyor, bu gruplar akın akın Türkiye\'ye gelmeden bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor\" dedi.

CHP Grup başkanvekili Öztürk Yılmaz, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Doğu Guta\'da yaşanan olaylara değindi. Öztürk Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi: \"Halep kuşatmasında orada sıkışan radikal cihatçı gruplar İdlib’e taşınmıştı. Suriye’ye askeri operasyonun konuşulduğu bir dönemde Doğu Guta’daki 7 bin 500 cihatçı grubun 40 bin ailelerinin Fırat Kalkanı alanına taşındıklarını duyuyoruz. Türkiye için en büyük risk bu grupların Türkiye sınırına yerleşmesidir. Türkiye adının sanki terörü destekliyormuş gibi anılmasına neden olacaktır. Hatay nüfusu Suriyelilerle 500 bin olmuştur. Kilis’te Suriyeli sayısı Kilis nüfusunu geçmiştir keza Gaziantep’te öyle, yarın İdlib\'e yönelik askeri operasyon olması durumunda bu grupların kaçabilecekleri Türkiye dışında bir yer kalmıyor. Suriye’ye yönelik askeri müdahale konuşuyor ama bu kadar önemli olan bu grupların Türkiye sınırına yerleşmesidir. Bu gruplar kafaca yapıları nedeniyle IŞİD\'den farkları yok, adları değişik olsa bile yaşam tarzları açısından farklı yapılar değil. Hükümetin bu gruplarla arasına mesafe koymasını istiyoruz. Bu grupların sağlayabileceği hiçbir yardım yoktur araya mesafe koyulmalı uluslararası toplum bunu görmeli. Türkiye’nin mücadelesi PKK ve uzantılarıyladır, bu mücadele sürmelidir. Önümüzdeki dönemde İdlib\'e dönük Rusya, Suriye ve İran’ın büyük operasyonu başlayacaktır. 65 bin silahlı grubu bünyesinde barındırıyor, bu gruplar akın akın Türkiye’ye gelmeden bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Türkiye’nin Suriyeleşmesini Afganistanlaşmasını istemiyoruz Tayyip Erdoğan karşıtlarını Filistinlileştiremez. Biz ülkenin gerçek sahibiyiz biz bu uyarıları yapıyoruz diye bize kimse öfkelenemez kükreyemez.\"

Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Trump\'un Suriye\'ye müdahaleye ilişkin mesajlarının anımsatılması üzerine, \"Müdahale için hazırlık yapılıyor Pentagon’a soruyorlar Trump’un mesajlarını Beyaz Saraya sorun deniyor. Gün gelecek bizim böyle çalışanımız yok diyecekler belki de zamanı belirsizleştirmek için zig zaglar oluyor ama şunu biliyoruz ABD İngiltere ile birlikte Suriye’ye müdahale arayışında olduğunu biliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)-

