DHA ANKARA- CHP'li Yarkadaş, doktor önlüğüyle Meclis'e geldi (Yeniden) 

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, doktorların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Meclis\'e doktor önlüğüyle geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısına, Türk Tabipler Birliği\'nin yayınladığı bildiri sonrası doktorların gözaltına alınmasını protesto amaçlı beyaz doktor önlüğüyle geldi. Barış Yarkadaş kürsüden, 2018 yılının ilk ayında tutuklanan, gözaltına alınan, hapis cezası verilen gazetecilerin çizelgesini ve Barış Atay\'ın yasaklanan \'Sadece Diktatör\' adlı oyununun afişini gösterdi. Barış Yarkadaş daha sonra, yasaklanan oyundan bir bölüm okudu.

Düşüncelerini ifade eden doktorların apar topar gözaltına alındığını söyleyen Barış Yarkadaş, \"Doktorlara savaşlarda bile dokunulmaz. Ben 11 doktorun gözaltına alınmasını protesto etmek ve onlarla dayanışlığımızı göstermek için bugün bu önlükle karşınıza çıktım. Buradan bir kez daha bu tabloyla şunu ifade edebilirim. İşte AKP Türkiye\'sinin özeti budur. Oyunlar yasaklanmış, gazeteciler tutuklanmış, doktorlar gözaltına alınmıştır. Doktorların serbest bırakılmasını istiyorum. Tek suçu düşüncelerini ifade etmektir. Her zaman yaşamdan yanadır. Sadece o bildiriden dolayı gözaltına alınmadığını biliyoruz\" diye konuştu.



Görüntü dökümü

-Barış Yarkadaş basın toplantısı

Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ANKARA,(DHA)