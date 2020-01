DHA ANKARA-  CHP'li Tezcan: Meclis'te, 'off shore' cu Başbakan hakkında önümüzdeki günlerde gensoru önergesi vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Paradise Papers (Cennet Belgeleri) konusunda, \"Yeni doğan çocuğun vergi ödediği bir ülkede Başbakanın çocukları vergi cennetlerinde şirket kuramaz. Bununla ilgili TBMM\'ye iki ayrı meclis araştırma önergesi verildi. İkisi de görüşüldü TBMM\'de. HDP ve CHP\'nin verdiği önergelerdi ikisi de Ak Parti oyları ile reddedildi. MHP\'de çok açık araştırılsın diye bir tutum almadı millete havale ediyoruz. Başbakan araştırılsın diyor. Kamuoyunun önünde araştırılsın deyip Meclis grubuna \'araştırma önergelerini reddedin\' diye talimat veriyor demek ki. Ya da grup Başbakanı dinlemiyor. Artık Türkiye\'de bir \'off shore\' cu Başbakanımız var. O zaman bize düşen Meclis\'te, \'off shore\' cu Başbakan hakkında önümüzdeki günlerde gensoru önergesi vereceğiz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor. Ayrıntılı bir şekilde TBMM\'de tartışacağız. Bakalım Meclis o zaman ne yapacak, gruplar ne yapacak?\"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK Toplantısının gündemine ilişkin düzenlenen basın açıklamasında konuştu.

\"ATATÜRK\'Ü SEVİYORUZ AMA ATATÜRK TEKELCİLİĞİ YAPMIYORUZ\"

10 Kasım\'a ilişkin Tezcan, \"10 Kasım\'da 81 milyon vatandaşımız büyük önde Atatürk\'ü saygı ile andı. Bütün dünya saygı ile bir kez daha 20\'nci yüzyılın bize hediye ettiği o büyük lideri saygı ile andı. Dünyada, Türkiye\'de, Ortadoğu\'da yaşananlara baktığımızda Atatürk\'ün bir kez daha ne kadar ne büyük lider olduğunu bir kere daha görüyoruz. Bugün de içinde bulunduğumuz sorunların çıkışının işaretini bundan çok uzun zaman önce göstermiş olduğundan büyük mutluluk duyuyoruz. Atatürk ortak değerimiz. Atatürk\'ü seviyoruz ama Atatürk tekelciliği yapmıyoruz. Daha önce de söyledik Atatürk milletimizin ortak malıdır. Herkesin sevmesini, anlamasını istiyoruz. Atatürk tekelciliği yapmanın Atatürk\'ün değerini hafifleteceğini, sevgisini azaltacağını düşünüyoruz. Yetkili ağızların Atatürk\'ü iyi ifadeler ile anmış olmasından mutluluk duyduk. Duymaya da devam etmek istiyoruz. Bunu söylememek yetmiyor. Bundan sonrası için beklentilerimiz var. Bize, siyaset kurumuna, devlet yönetimine, bürokrasiye yüklemiş olduğu görevler var bunları hep birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bütün kötülüklerin sebebi tek parti dönemidir söyleminden uzaklaşmak lazım. Atatürk\'ü anlayıp sevdiğimizi ifade ettikten sonra mesela şunu bekliyoruz; yetkili kesimin hükümetin, derhal müfredattan çıkardığınız Atatürk\'ü yeniden müfredata koyun. 15 yıldan beri birer birer ayıklandı sistematik olarak. Mesela haremlik, selamlık okul sevdasından vazgeçelim derhal. Kız ve erkek çocuklarımızı yan yana okutmaktan korkmayalım. İktidar da muhalefet de eğitim sisteminden şikayetçi. Bir an önce Milli Eğitim Şurası yapılmalı. Görüyoruz ki ortak akıl ile yapmak yerine talimat ile çocuklarımızın nasıl tek tip okula mahkum ederiz planlamasının hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Umudumuz, 10 Kasım\'daki dönüşümün olumlu sonuçlara yol açmasıdır. Takipçisi olacağız\" diye konuştu.

\"VERGİDEN KAÇMAK İÇİN ŞİRKET KURMUŞ OLMALARI AHLAKİ, ETİK DEĞİL\"

Paradise Papers (Cennet Belgeleri) konusunda Tezcan şu ifadeleri kullandı: \"Nerelerin \'vergi cenneti\' olduğunu Bakanlar Kurulu belirleyecek denildi. 11 yıl geçti Bakanlar Kurulu bu vergi cennetlerinin nereler olduğunu bir türlü belirleyemedi. Arıyor bulamıyor. Ama çocuklarına şirket kurunca hemen tespit ediyorlar. Ama devlet yönetmeye gelince bulamıyorlar buraları. Başbakan Binali Yıldırım\'ın çocuklarının ve yakınlarının buralarda şirketleri ortaya açıktı. Meselenin suç olup olmaması ayrı mesele. Ahlaki, etik değil. Vergiden kaçmak için şirket kurmuş olmaları, kazanç elde etmeleri ahlaki değil.

YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN VERGİ ÖDEDİĞİ BİR ÜLKEDE BAŞBAKANIN ÇOCUKLARI VERGİ CENNETLERİNDE ŞİRKET KURAMAZ

Yeni doğan çocuğun vergi ödediği bir ülkede Başbakanın çocukları vergi cennetlerinde şirket kuramaz. Her nedense büyük bir pişkinlikle şunu söyledi Başbakan Binali Yıldırım; \'derhal soruşturma yapılsın çocuklarımın dokunulmazlığı yok özellikle soruşturma açılmasını istiyorum\' dedi. Ardından bu haberi yapan iki yayın kuruluşlarına tazminat davası açmış. Hem araştırılsın diyeceksin hem bunu yapan gazetelere tazminat davası açacaksın. Ödeyeceği vergileri bu tazminatlar ile temin edecek herhalde.

ARAŞTIRILSIN DEYİP MECLİS GRUBUNA \'ARAŞTIRMA ÖNERGELERİNİ REDDEDİN\' DİYE TALİMAT VERİYOR DEMEK Kİ

Bununla ilgili TBMM\'ye iki ayrı meclis araştırma önergesi verildi. İkisi de görüşüldü TBMM\'de. HDP ve CHP\'nin verdiği önergelerdi ikisi de Ak Parti oyları ile reddedildi. MHP\'de çok açık araştırılsın diye bir tutum almadı millete havale ediyoruz. Başbakan araştırılsın diyor. Merak ediyorum Ak Partili milletvekillerine tavşana kaç tazıya tut mu diyor? Kamuoyunun önünde araştırılsın deyip Meclis grubuna \'araştırma önergelerini reddedin\' diye talimat veriyor demek ki. Ya da grup Başbakanı dinlemiyor. İkisinden başka izah yok.

MECLİS\'TE, \'OFF SHORE\' CU BAŞBAKAN HAKKINDA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GENSORU ÖNERGESİ VERECEĞİZ

Bu tablonun sonucunda artık Türkiye\'de bir \'off shore\' cu Başbakanımız var. O zaman bize düşen Meclis\'te, \'off shore\' cu Başbakan hakkında önümüzdeki günlerde gensoru önergesi vereceğiz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor. Ayrıntılı bir şekilde TBMM\'de tartışacağız. Bakalım Meclis o zaman ne yapacak, gruplar ne yapacak?\"

\"AK PARTİ İKTİDARI LOBİLERİN İKTİDARI OLMUŞTUR. FAİZ, İTHALAT VE İHALE LOBİSİ\"

Tezcan, \"Türkiye, 15 yıllık Ak Parti hükümeti döneminde, lobilerin iktidarına teslim olmuştur. Ak Parti iktidarı lobilerin iktidarı olmuştur. Faiz, ithalat ve ihale lobisi. Milletin çıkarına değil lobilerin çıkarına politikaların uygulandığı bir ülke halindeyiz. 15 yıl içinde yurt dışındaki faiz lobisine ödediğimiz faiz, 145 milyar dolar. Yurt içindeki faiz lobisine milletçe ödediğimiz rakam 620 milyar lira\" ifadelerini kullandı.

\"ERDOĞAN\'IN KONUŞMASINI DİNLEDİKTEN SONRA İSMAİL KAHRAMAN\'A DESTEK VERECEĞİ KONUSUNDA TEREDDÜTLÜYÜM\"

İsmail Kahraman\'ın yeniden Meclis Başkanlığı\'na aday olmasına ilişkin bir soruya Tezcan, \"İsmail Kahraman\'a adaylığı nedeniyle başarılar diliyorum. Nasıl seçilecek merak ediyorum. Herhalde seçilmez çünkü, Ak Parti Genel Başkanı sayın Erdoğan\'ın 10 Kasım\'daki konuşmasını dinledikten sonra İsmail Kahraman\'a destek vereceği konusunda biraz tereddütlüyüm. Erdoğan\'ın desteğini almazsa Ak Parti grubunun desteğini almadan nasıl seçilir onu kestirtemiyorum. Herhalde onu kendisi düşünecek\" diye yanıt verdi.

\"DEMOKRASİYİ SAVUNMA KONUSUNDA TABİKİ SİYASETİN BULUŞMA NOKTALARI OLACAKTIR\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin dün ki grup toplantısında seçim barajına ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Tezcan, \"Bizce baraj tamamen kalksın. Yüzde 3\'ü konuşmaya da varız. Seçimler sürecinde biz partiler üzerinden bloklar tarif etmedik. Doğru da bulmuyoruz. Tarif etmek isteyenin kendi tercihidir. Biz Demokrasi üzerinden buluşmalar tarif ettik etmeye de devam edeceğiz. Bunun ilki 16 Nisan referandumuydu. Önümüzdeki süreçte de demokrasiyi savunma konusunda tabiki siyasetin buluşma noktaları olacaktır. Ama bunu bir partiler ittifakı gibi tarif etmek acil bir sorun değil biraz erken bir konu\" ifadelerini kullandı.

