DHA ANKARA- CHP'li Öztürk Yılmaz: Herkes haddini bilecek 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasında yaşanan Musul gerginliğine ilişkin bir soru üzerine \"Bir devlet adamına yakışacak uslup değildi. Sinirlendi, hakaretler etti. Bunun üzerine de cevabını verdik. Bize kimse hakaret edemez. Hakkı da haddi de yok. Buralara kimsenin yardımı ile gelmedik. Yüzümüzün akı ile geldik. Birilerine yağ çekmiyoruz. Musul\'da 101 gün esaret yaşamışız bu vatan için. Eşimiz ailemiz perişan olmuş. Herkes haddini bilecek\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Büyükelçilerle yapılan kahvaltılı toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

\"HÜKÜMETİN SURİYE POLİTİKASI TAMAMEN İFLAS ETMİŞTİR\"

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Hükümetin Suriye politikasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: \"Hükümetin Suriye politikası tamamen iflas etmiştir. Suriye politikasında hükümetin bir çıkış stratejisi bulunmamaktadır. Bir başarısı ise söz konusu değildir. Türk kamuoyunu aldatmamak lazım. İdlib\'te olan şudur; Halep\'ten kaçıp gelen cihatçı, radikal gruplar geldi o bölgeye. Çatışmazlık anlaşması ile Türkiye İdlib\'te bu grupları hamiliğine soyundu. Yani garantör ülke. Kimi garanti ediyoruz biz? 20-25 bin elinde silah olan grupları garanti ediyoruz. Bu İdlib\'i alıp ne yapacağız? Suriye politikasında bir yanlış ile yüzleştiğimizi kabul etmemiz lazım. Hükümet arazide Esad\'ı istemiyor. Esad ile masaya oturmak istemiyor. Esad\'tan nefret ediyor ama Esad\'ı seven onunla çözüm düşünen Rusya ve İran ile hareket ediyor. Bu bir çelişkidir. Halep\'te de aynı şey oldu. Suriye politikasının bir çıkmazda olduğunu artık anlamamız lazım. Suriye bir vahşet yaşıyor. Ülkede 12-13 milyon insan yer değiştirdi. 6 milyona yakın insan mülteci oldu. 3 buçuk milyona yakın Türkiye\'de mülteci var. 30 milyar dolar para harcanmış. Hala beylik laflar ile geçiştiriliyor.

YARIN TÜRKİYE\'Yİ EL-NUSRA İLE AYNI ÇUVALA KOYUP DEĞERLENDİRECEKLER

Olacakları söyleyeyim; Türkiye, Suriye konusunda stratejisini değiştirmezse yarın El-Nusra\'ya destek veren bir ülke olarak takdim edilecek. Sürekli yalnız ve yanlış ata oynayarak bir sonuç elde edemeyiz. Türkiye zaten tablo dışı. Yarın Türkiye\'yi El-Nusra ile aynı çuvala koyup değerlendirecekler. Zamanında tedbir almak lazım.

RADİKAL CİHATÇI GRUPLARI KORUYORUZ

Ne işiniz var sizin bu cihatçı radikal gruplar ile. Bu Türkiye\'ye ciddi zarar verir. Radikal cihatçı grupları koruyoruz. Böyle bir şey olamaz. Bu politika başarısızlığa mahkumdur. Uyardık kimse de dinlemiyor.\"

(ÇAVUŞOĞLU ARASINDAKİ MUSUL GERGİNLİĞİ) \"HERKES HADDİNİ BİLECEK\"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasında yaşanan Musul gerginliğine ilişkin bir soru üzerine Öztürk Yılmaz, \"Bir devlet adamına yakışacak uslup değildi. Sinirlendi, hakaretler etti. Bunun üzerine de cevabını verdik. Bize kimse hakaret edemez. Hakkı da haddi de yok. Buralara kimsenin yardımı ile gelmedik. Yüzümüzün akı ile geldik. Birilerine yağ çekmiyoruz. Musul\'da 101 gün esaret yaşamışız bu vatan için. Eşimiz ailemiz perişan olmuş. Herkes haddini bilecek\" diye konuştu.



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-Basın toplantısından genel ve detaylar

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)