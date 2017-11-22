DHA ANKARA- CHP'li Hakverdi: Son 5 yılda 60 bin 850 kişi intihar girişiminde bulundu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, \"Son 5 yılda 60 bin 850 kişi intihar girişiminde bulunmuş ve bu intiharların 16 bin 28\'i ölümle sonuçlanmıştır\" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Meclis\'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye geneli artan psikolojik rahatsızlıklar buna bağlı ilaç kullanımı, madde bağımlılığı ve intihar vakaları hakkında hazırladığı raporu paylaştı. Türkiye\'de ailelerin evin en temel ihtiyaçlarını ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamaz hale geldiğini savunan Hakverdi, \"Ülkemiz madde bağımlığı konusunda da kırmızı alarm vermektedir. Geride bıraktığımız yılda milyonları bulan madde bağımlısından sadece 265 bin 384\'ü tedavi altına alınmıştır. Bozulan sadece insanların psikolojisi değil yediden yetmişe ülkemizin huzurudur. Sadece 2016 yılında psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile sağlık kuruluşlarına 12 milyon 141 bin 255 başvuru yapılmıştır. Öyle ki insanlarımız psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlısı haline gelmiştir. Son 4.5 yılda 224 milyon 764 bin 22 kutu antidepresan ve benzeri ilaç tüketilmiştir. Ne yazık ki insanlarımız içinde bulundukları sosyal ve ekonomik çıkmazlar nedeni ile hayatlarına dahi kastetmektedir. Edindiğimiz veriler de bu durumu doğrular nitelikte. Son 5 yılda 60 bin 850 kişi intihar girişiminde bulunmuş ve bu intiharların 16 bin 28\'i ölümle sonuçlanmıştır\" dedi.

Hakverdi, son 5 yılda sağlık kuruluşlarına psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile başvuru sayısının toplamda 53 milyon 694 bin 90\'ı bulduğunu belirtti. Ayrıca 2016 yılında psikolojik şikayetler nedeni ile en çok başvurunun 2.202.484 ile İstanbul\'da yapıldığını kaydeden Hakverdi, yine son 5 yılda en çok intihar vakasının 4 bin 502 ile İstanbul\'da yaşandığını ifade etti.

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Milletvekili Hakverdi\'nin açıklaması

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-