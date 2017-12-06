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DHA ANKARA- CHP'li Gök: Ev ödevimiz  iyi yapılsa bugün Amerika'da değil, Türkiye'de tutuklu olurdu

CHP Milletvekili Levent Gök, 2014'te Gümrük ve Ticaret Başmüfettişinin hazırladığı raporda  Reza Zarrab ile bağlantılı  şirketlerin gerçekleştirdiği ithalat, ihracat ve para transferlerinin incelenmesi sonucunda şirket çalışanları adına paravan şirketler

06 Aralık 2017 19:34

CHP Milletvekili Levent Gök, 2014\'te Gümrük ve Ticaret Başmüfettişinin hazırladığı raporda  Reza Zarrab ile bağlantılı  şirketlerin gerçekleştirdiği ithalat, ihracat ve para transferlerinin incelenmesi sonucunda şirket çalışanları adına paravan şirketler kurulduğu bilgisinin yer aldığını ileri sürerek \"Türkiye ev ödevini iyi yapmıyor. Ev ödevimiz  iyi yapılsa Rıza Sarraf bugün Amerika\'da değil, Türkiye\'de tutuklu olurdu\" dedi.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, ABD\'de görülen ve Reza Zarrab\'ın tanık olarak dinlendiği davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Levent Gök, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişinin hazırladığı 8 Ağustos 2014 tarihli raporda Reza Zarrab ile bağlantılı  şirketlerin gerçekleştirdiği ithalat, ihracat ve para transferlerinin incelendiğini,   şirket çalışanları adına paravan şirketler kurulduğu bilgisinin yer aldığını iddia etti.  Grup Başkanvekiliyken verdiği soru önergesi yanıtında da raporun doğrulandığını anımsatan Gök, bu raporun Zerrab\'ın  gözaltına alınmasından 1,5 yıl sonrasına ait olduğunu bildirdi. Levent Gök, şöyle konuştu:  \"Gümrük ve Ticaret Başmüfettişinin hazırladığı rapor niçin sümen altı edilmiştir? Gerekleri niye yerine getirilmemiştir? Bizzat Bakanın varlığını doğruladığı bir rapordan bahsediyoruz. Türkiye ev ödevini iyi yapmıyor. Ev ödevimiz iyi yapılsa Rıza Sarraf bugün Amerika\'da değil, Türkiye\'de tutuklu olurdu. İstifa eden dört bakan Yüce Divanda yargılansaydı, Türkiye bugün, Amerika\'daki yargılamada ülkeyi utandıracak açıklamalarla karşı karşıya kalmazdı.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Levent Gök açıklama

Haber_Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)

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