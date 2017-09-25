DHA ANKARA- CHP'li Budak: Türkiye susmayacak, meslek odaları saray odası olmayacak

\"AKP TÜM SİVİL TOPLUMU, MESLEK ÖRGÜTLERİNİ DİZAYN ETME PEŞİNDE\"

\"MÜHENDİSLERİN İRADELERİNİ MÜFETTİŞLERLE, MAHKEMELERLE YOK ETMEYE ÇALIŞMAK, DEMOKRASİDEN NASİP ALMAMIŞLIĞIN KANITI\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, \"AKP iktidarının sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına yönelik müdahalelerinin sistematik hale geldiğini, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu\'nun görevden alınması kararının da bu sürecin bir parçası olduğunu\" belirterek, \"AKP tüm kurumları ele geçirmek istiyor, tüm sivil toplumu, meslek örgütlerini kafasına göre dizayn etmek istiyor. Tek sesli bir Türkiye için her yolu mubah gören bir iktidar anlayışla TMMOB ve bağlı odalara müfettiş ve mahkemeler eliyle, TOBB ve bağlı odalara da seçim erteleme kararlarıyla müdahale ediliyor. Tüm baskılara rağmen, Türkiye susmayacak, meslek odaları da saray odası olmayacak\" dedi.

\"AKP İKTİDARI, TÜRKİYE\'Yİ NEFES ALINAMAZ BİR NOKTAYA SÜRÜKLÜYOR\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yaptığı açıklamada, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu\'nun görevden alınmasına ilişkin mahkeme kararını eleştirdi. \"AKP iktidarının uzun süredir meslek odalarını hedef tahtasına koyduğunu, eleştiren, itiraz eden kurumları susturabilmek için her yolu denediğini\" kaydeden Budak, \"Anayasa meslek odalarının denetim esaslarının kanunla belirlenmesini öngörüyor. Ama AKP iktidarı, Anayasa hükmünü yok sayarak, darbecilerin mevzuatının arkasına saklanarak, bakanlar kurulu kararıyla odalara müfettiş göndermeye kalkıyor. Bu durum Anayasa\'nın 135\'nci maddesine aykırıdır. Bu aykırılık Danıştay Başsavcılığı tarafından da tespit edilmiştir. Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, bu Anayasa\'ya aykırılığa itiraz ettiği için bu gün görevden alınıyor. Anayasal hakkı kullanmak, aramak suç sayılıyor. Temyiz süreci tamamlanmadan Oda yönetiminin görevden alınması da çok ağır bir yaptırımdır. AKP İktidarı, Türkiye\'yi nefes alınamaz bir noktaya sürüklüyor\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE SUSMAYACAK, MESLEK ODALARI SARAY ODASI OLMAYACAK\"

\"AKP\'nin meslek örgütlerine, sivil toplum örgütlerine yönelik müdahalelerine her gün bir yenisinin eklendiğini\" kaydeden Budak, şöyle devam etti:

\"AKP Genel Başkanı\'nın \'yıkım ekibi\' diye suçlamasından sonra mühendis odaları, KHK\'lerle bakanlıklara bağlandı, sonra müfettişler devreye sokuldu. Burada amacın denetim olmadığı açıktır. Amaç susturmak, görev yapamaz, itiraz edemez durama getirmektir. TMMOB ve bağlı odalarının suçu kamu yararını savunmaktır. AKP\'nin talan politikalarına itiraz etmektir. Mühendislerin iradelerini müfettişlerle, mahkemelerle yok etme çabası, demokrasiden nasip almamışlığın göstergesi. Türkiye\'de bugün OHAL hukuksuzluğu içinde adalet işlemiyor, hukuk rafa kalkmış durumda. AKP bu ortamdan yararlanarak tüm sivil toplumu, meslek odalarını kafasına göre dizayn etmeye çalışıyor. Devlet gücüyle meslek odaları üzerinde ağır baskı oluşturuluyor, seçimlere müdahale ediliyor. Mühendis odalarına yönelik baskılar da TOBB ile bağlı oda ve borsalarının seçim kararlarının ertelenmesi de bu sürecin parçası. Muhalefetsiz, itiraz etmeyen bir toplum istiyorlar. Tüm baskılara rağmen Türkiye susmayacak, meslek odaları saray odası olmayacak.\"

ANKARA (DHA)



