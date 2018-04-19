DHA ANKARA- CHP'li Bingöl: CHP'nin çıkaracağı aday mutlaka kazanacak 

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, \"Seçimlere hazırlanma gibi bir sıkıntımız yok. CHP’nin çıkaracağı aday mutlaka kazanacak ve o Cumhurbaşkanı tarafsız bir Cumhurbaşkanı olacaktır\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak OHAL uygulamasının 7\'nci kez uzatıldığını ifade eden Bingöl, \"Aslında OHAL uygulaması parlamentoda ilk kez onaylanırken bile buna ihtiyaç yoktu. Çünkü FETÖ’ye karşı 4 siyasi parti ortak irade ortaya koymuşlardı. Bir toplumsal mutabakat, sokakta ve 4 siyasi partinin parlamentoda ki ortak iradesi darbe girişimini önleyen en önemli etkendir. Böyleyken OHAL’e gerek yoktu\" dedi.

\'OHAL 12 EYLÜL DARBE HUKUKUNUN ÜRÜNÜ\'

OHAL’in 12 Eylül darbe hukukunun ürünü olduğunu söyleyen Bingöl, \"Her fırsatta \'darbeye karşıyız\' diyenler, darbe hukukuna sığınarak sözüm ona FETÖ’yü bertaraf etmek, temizlemek adına yasal düzenlemeler yapmak üzere OHAL’i çıkardılar. Bir ortak irade ortadayken ve onun devamı istenen anayasal düzenlemelerin parlamentoda yapılması mümkünken OHAL’i uygulamaya sokmaları asıl niyetleri FETÖ ile mücadele etmek değil, kendi siyasetlerini kalıcı kılmak, baskıyı daha da derinleştirmek, muhalif olan herkesi susturmak adına kullanılmaya dönüşen bir uygulama olmuştur. 31 kanun hükmünde kararnameye baktığımızda o KHK’ların birçok maddesi asla terörle, FETÖ ile ilgisi olmayan maddeler içermektedir\" diye konuştu.

\'FETÖ İLE İLGİLİ OPERASYONLAR SONLANMIYOR\'

Bingöl, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin, TSK içerisinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini ve bunların ihraç edileceği açıklamasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: \"Hem kurumlarda hem AKP’nin içinde Fethullahçıların ayıklandığı söylendi. Ne hikmetse FETÖ ile ilgili operasyonlar sonlanmıyor. Dün Milli Savunma Bakanlığının açıkladığı rakamda son derece ilginç bir rakam. Hala eğer TSK içerisinde bu sayıda FETÖ ile suçlanan personel varsa o zaman 21 aylık OHAL yasası uygulanması sırasında ne yapıldı bu soruyu sormak lazım.\"

\'24 HAZİRAN SEÇİMİ TÜRKİYE’Yİ YENİDEN HUZURA KAVUŞTURACAKTIR\'

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 24 Haziran\'a alınması ile ilglili olarak ise Bingöl, \"Dün bir seçim kararı alındı. Umut ediyoruz ki halkımız bu 16 yıllık ve daha sonraki OHAL uygulamalarıyla birlikte iyice pekişen hukuksuzluklara son verecek. Halkımız bu gidişe mutlaka dur diyecek. Biz alanlardayız sokaklardayız. Asla erken seçim olmayacak diyenlerin, erken seçimi dillendirenler vatan hainidir denen söylemleri üzerine, daha o söylemler kurumadan bir baskın seçim kararı almak bu aceleciliğin arkasında başka bir takım sorunların olduğunu da açık bir şekilde gösteriyor. 24 Haziran seçimleri Türkiye’yi yeniden huzura kavuşturacak bir seçim olacaktır. 24 Haziran seçimi bu iktidarın sonu olacaktır\" şeklinde konuştu.

\'SEÇİMLERE HAZIRLANMAK GİBİ BİR SIKINTIMIZ YOK\'

94 yıllık bir parti olduklarını ve bu tür seçimlerde en hazırlıklı parti olduklarını belirten Bingöl, \"Bizim örgütlerimiz yıllardır bu seçimlerde deneyim kazanmış ve gerçekten ciddi bir parti militanı ruhuyla hareket eden bir örgüt yapımız var. Seçimlere hazırlanmak gibi bir sıkıntımız yok\" dedi.

CHP’nin çıkaracağı adayın kazanacağını ekleyen Bingöl, konuşmasını şöyle tamamladı: \"Halkın CHP’ye yönelimi, vatandaşların geçmişte birçoğunun CHP’ye oy vermeyen vatandaşlardan olması kesinlikle bizim çıkaracağımız adayın mutlaka Cumhurbaşkanı olacağı bugünden sizinle paylaşacağım en temel konu olacaktır ve o Cumhurbaşkanı tarafsız bir cumhurbaşkanı olacaktır\"

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-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-