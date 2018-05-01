DHA ANKARA- CHP Sözcüsü Tezcan: Cumhurbaşkanı adayımızı Cuma günü açıklıyoruz

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adaylarını Cuma günü açıklayacaklarını belirterek, \"Cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye\'de bir yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. İsim açıklamayacağım. Bir daha aday ne zaman açıklanacak sorularını bitireceğiz. Bütün planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanı adayımızı 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00\'da Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu\'nda büyük bir buluşma ile açıklıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Gelmek isteyen bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bütün Türkiye o gün öğrenecek. Kulis bilgisi aramanıza gerek kalmasın diye ne zaman açıklanacağını şimdiden duyuruyoruz. Cuma gününü bekleyin\" dedi.



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan düzenlediği basın açıklamasında, gündemi değerlendirdi.

\"İŞ CİNAYETLERİNİN ARTTIĞI BİR DÖNEMDE EMEK BAYRAMINI KUTLUYORUZ\"

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı\'na ilişkin Tezcan, \"İş cinayetlerinin arttığı bir dönemde emek bayramını kutluyoruz. Emeğin hakettiği saygıyı gördüğü bir dünya ve Türkiye diliyoruz\" dedi.

\"TELAŞ PAKETİ AÇIKLARKEN BİZİM 2015 YILINDAKİ SEÇİM BİLDİRGEMİZİ YİNE ÇALMIŞ\"

Başbakan Binali Yıldırım\'ın dün bakanlar kurulu sonrasında yaptığı açıklamalara değinen Tezcan şu ifadeleri kullandı: \"Seçim yaklaşıyor seçim yaklaşırken ateş bacayı sardı. Telaş başladı. AK Parti iktidarı dün bir telaş paketi açıkladı. Telaş paketi açıklarken bizim 2015 yılındaki seçim bildirgemizi yine çalmış. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kendileri bir şeyler üretmek yerine hazırı çalarken onu da bozarak alıyorlar. Olduğu gibi alsalar önemli değil milletin işine yarayacak. Birincisi geç alıyorlar 3 yıl önce söylediklerimizi güncelleyip daha iyisini vermek yerine 3 yıl milleti yalan dolanla uyutup 3 sene sonra çalıyorlar eksik, bozarak uyguluyorlar. Yine de iyidir bir adım daha atmış olmaları. Bu telaş paketi vatandaşın belli dertlerine bir nebze çare olacak ama kesin çare değildir. Sevgili vatandaşlarımıza sesleniyorum; bu telaş paketine aldanmayın bunun daha çoğunu yapmak mümkündür. 2015 yılında bizi iktidara getirselerdi bunun daha çoğunu 3 sene önce verecektik. 2018 seçimlerine giderken paçaları tutuştu şimdi bin lira ikramiye diyorlar. Sarayın dakikası bin 600 lirayı geçiyor. O gözlerine çok görünmüyor ama emekliye bayram ikramiyesi verirken sakına sakına veriyorlar. Tekrar söylüyoruz CHP iktidarında emekliye ne maaş alıyorlarsa 2 maaş ikramiye sözümüzdür. \'Vergi, prim ödemeleri ile ilgili af getiriyoruz\' diyorlar. Güzel niye af getiriyorsunuz demiyoruz? Niye affa mahkum bırakıyorsunuz esnafı? 16 yılda 6 sefer vergi ve prim affı çıkardılar. Buna rağmen ödeyememiş. Demek ki siz esnafı vergisini ödeyemez hale düşürmüşsünüz. Affa karşı değiliz ama esnafı affa mahkum eden zihniyete karşıyız.

BU PAKET ALDATMA PAKETİ. OY ALMA PAKETİ. YOKSA ÇALIŞANA VERME PAKETİ DEĞİL

2018 seçimlerinde seçim bildirgemizi açıklayacağız göreceksiniz yine bunları telaş saracak, 2015\'te olduğu gibi yine \'nasıl yapacaksınız? Memleket batar\' diyecekler. Kendi saraylarının giderleri ile memleket batmazken, esnafa, işçiye verilen para gözlerine büyük görünecek, memleket batar diyecekler. Bugünden verdiğimiz taahhütlerin tamamını almak istiyorsanız yapılacak iş belli 24 Haziran\'da sandığa gidip CHP\'yi iktidar yapacaksınız. İşçi, öğretmen, polis, memura niye ikramiye vermiyorsun? Bu paket verme paketi değil bu paket aldatma paketi. Oy alma paketi. Yoksa çalışana verme paketi değil.\"

\"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI CUMA GÜNÜ AÇIKLIYORUZ\"

Tezcan, 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adaylarını Cuma günü açıklayacaklarını belirterek, \"Cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye\'de bir yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. İsim açıklamayacağım. Bir daha aday ne zaman açıklanacak sorularını bitireceğiz. Bütün planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanı adayımızı 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00\'da Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu\'nda büyük bir buluşma ile açıklıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Gelmek isteyen bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bütün Türkiye o gün öğrenecek. Kulis bilgisi aramanıza gerek kalmasın diye ne zaman açıklanacağını şimdiden duyuruyoruz. Cuma gününü bekleyin\" diye konuştu. Tezcan, \"Demokrasi güçleri sandıkta birlikte bir arada hareket etme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek\" dedi.



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Hakime TORUN /ANKARA (DHA)