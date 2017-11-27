DHA ANKARA-  CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi tanık olarak dinlendi

KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan, ardından tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça\'nın yargılandığı davada CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi tanık olarak dinlendi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonunda görülen duruşmaya, haklarında terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle dava açılan, tutuksuz sanık Acun Karadağ, ev hapsinde bulunan Semih Özakça katılırken, tutuklu Nuriye Gülmen duruşmaya tedavi gördüğü hastaneden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Sanıkları çok sayıda avukat savunurken, duruşmayı, Gülmen ve Özakça\'nın yakınları bazı CHP milletvekilleri ve çok sayıda kişi izledi.

SAVCI ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULAYARAK TAHLİYE İSTEDİ

Mahkeme, savcının geçen celse verdiği mütalaayı hatırlatarak, savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında, \'dosyada toplanmamış delil kalmamış olması\', \'delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmaması\' ve \'yargılamanın geldiği aşama\' gözetilerek sanık Nuriye Gülmen\'in, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini talep etti.

BANA LÜTUFTA BULUNMANIZI DEGİL HUKUĞU UYGULAMANIZI İSTİYORUM

Savcının mütalaası konusunda söz verilen Nuriye Gülmen, \"İki celsededir tutulduğum koşulların ne kadar ağır olduğu, savunma yapabilmem için yeterli koşulların sağlanmadığını anlatmıştım. Delilleri karartma ve kaçma şüphem de olmadığına göre, tutuklu bulunmam tedbir dışında bir cezalandırma. Tahliyemi talep erekken bana bir lütufta bulunmanızı değil hukuk kurallarını uygulamanızı istiyorum\" dedi.

HAKVERDİ: SESLERİNİ DUYURAMAYINCA AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR

Sanık avukatlarından Murat Yılmaz, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça\'nın açlık grevine başlamasının örgüt talimatı olmadığı yönünde CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi\'nin bilgi sahibi olduğunu ve tanık olarak dinlenmesini istedi. Talep mahkeme tarafından kabul edilerek Ali Haydar Hakverdi tanık olarak dinlendi. Hakverdi, 15 Temmuz darbe girişimini ardından kamudan birçok kişinin ihraç edildiğini, haksız yere ihraç edilenlerin partilerine başvuru yaptığını belirterek, \"Bunlarla ilgili bir komisyon kurduk. Nuriye Gülmen de Acun Karadağ ile birlikte komisyona başvuru yaptı. Ancak Gülmen komisyondan bir sonuç alamayacakların inandıklarını ve Yüksel Caddesi\'nde oturma eylemine başlayacaklarını söyledi. Biz de suçsuz olduklarına inandığımız insanların işlerine iade edilmesi için girişimlerde bulunduk. Ak Partili yetkililerle görüştük. Bu kişiler belki risk almak istemediler. Ancak o dönemde bu insanlar işerine iade edilseydi bu aşamaya gelmezdi. Şu an ördükleri duvar, \'aman ha yıkılmasın\' diye ısrarlarını sürdürüyorlar\" dedi.

Hakverdi\'nin yanı sıra Nuriye Gülmen\'in Eskişehir\'de tanıdığı Abbas Şahin,İlker Akkaya ve Pelin Tuştaş da tanık olarak dinlendi. Her 3 tanık da Gülmen\'in örgüt üyesi olmadığı yönünde ifade verdi. Tanık ifadelerinin ardından mahkeme duruşmaya ara verdi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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