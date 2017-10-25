DHA ANKARA- Bylock'dan gözaltına alınan Kahramankazan Belediyesi eski Başkan Yardımcısı hakkında dava açıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan Akıncı Üssü davasının müştekileri arasında yer alan, geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara\'daki ilçe belediyelerine yönelik yapılan operasyonda \'Bylock\' kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Kahramankazan Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Mayıs ayında, FETÖ\'nün Ankara\'daki ilçe belediyelerindeki yapılanmalarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda, FETÖ\'nün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

15 TEMMUZ\'DA DARBE KARŞITI GÖSTERİLERE KATILMIŞ

Soruşturmayı yürüten savcılık, gözaltına alınanlardan Kahramankazan Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı hakkında ilginç detaylara ulaştı. Kullandığı telefon hattında Bylock çıkan Yazıcı\'nın, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan\'da darbe karşıtı gösterilere katıldığı ve bununla ilgili sosyal medya hesaplarından fotoğraflar yayınladığını tespit edildi. Yazıcı\'nın geçmişini araştıran savcılık, daha da ilginç bilgilere ulaştı. Polis memuruyken 1997 yılında istifa eden Yazıcı, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat bölümüne kaydını yaptırmış. Açıköğretimden mezun olduktan sonra 2008 yılında Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanı olan Yazıcı, 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nda şube müdürü sıfatıyla Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş.

İŞBİLEN VE AVCI İLE BYLOCK KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Savcılık ifadesinde telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul eden, ancak Bylock kullanmadığını söyleyen Yazıcı\'nın, FETÖ çatı davasının sanıklarından eski Ak Parti Milletvekili İlhan İşbilen ile Fetullah Gülen\'in akrabası Kazım Avcı ile telefon bağlantısı olduğu ve bu kişilerle Bylock görüşme kayıtlarının olduğu tespit edildiği belirtildi.

DARBE DAVASINDA MÜŞTEKİYKEN ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN SANIK OLDU

Yazıcı\'nın, darbenin merkezi olan Akıncı Üssü davasında müşteki olduğu ve soruşturma sırasında müşteki sıfatıyla ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Soruşturma sonrası savcılık tarafından Yazıcı hakkında \'terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Darbe girişimi davasında müşteki olan Yazıcı, örgüt üyeliğinden sanık oldu.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA)

=======================