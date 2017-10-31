DHA ANKARA- Bozdağ: AK Partinin tehdit yöneltmesi  asla kabul edilemez

Bekir Bozdağ Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifasına ilişkin, \"Sayın Edip Uğur\'un partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Partinin kimseyi tehdit etmesi ve herhangi bir tehdit yöneltmesi de asla kabul edilemez\" ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Bekir Bozdağ 15 Kasımdan itibaren yurt dışına çıkan kamu görevlilerinin \"çıkmalarına sakınca yoktur\" belgesi bulundurma zorunluluğunun kalkacağını kaydetti. Bozdağ konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bugün Bakanlar Kurulumuzda FETÖ/PDY 15 Temmuz 2016 Tarihinde darbeye kalkışması sonrasında alınan tedbirlerden bir tanesinin 15 Kasımdan geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmasını hususu da karara bağlanmıştır. Bildiğiniz gibi bu tedbirlerden birisi kamu görevlilerinin yurtdışına çıkarken çalıştıkları kurumdan yurtdışına çıkmalarında sakınca yoktur şeklinde bir belge aranıyordu. Ayrıca yakınları da hakeza böyle bir uygulamaya muhatap oluyordu. Bunun yanında KKTC, Ukrayna ve Gürcistan\'a giden vatandaşlarımız nüfus cüzdanı ile yurt dışına çıkıyorlar, ancak bunlarla ilgili de SGK sorgulaması yapılıyor. Eğer kamu görevlisiyse kurumlarından bu belge isteniyordu. Bu bir takım zorluklara da yer açıyordu. Ancak o günün şartlarında Ülkemiz için böyle bir tedbirin alınma zorunluluğu olduğundan bu karar alınmıştı. Gelinen noktada bu tedbire 15 Kasımdan itibaren artık ihtiyaç kalmamıştır. Bundan sonra kamu görevlileri böyle bir belge bulundurmak zorunda kalmadan izin aldıkları takdirde yurtdışı seyahati yapabileceklerdir. Ayrıca böyle bir sorgulamada bu açıdan yapılmayacaktır. Zira teknik imkanlar çerçevesinde adli olarak yurtdışına çıkma yasağı olanlar ya da pasaportunda tahdit olanlar dışında rahatlıkla yurtdışına çıkabileceklerdir. Bunun da hayırlı olmasını temenni ediyorum.\"

\"BARZANİ\'NİN YAPTIĞI HATALARLA YÜZLEŞMESİ ŞARTTIR\"

Barzani\'nin yetkilerini bırakmasını değerlendiren Bozdağ, \"Yanlış hesap Ankara\'dan, Bağdat\'tan Tahrandan döndü. Barzani belki büyük hesaplar yaptı büyük rüyaların peşinden koştu.Barzani\'nin yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece referandumu dondurdum demesi bu meseleyi çözmez referandumun iptali şarttır. Ve Irak Anayasası çerçevesinde yaşanan soruna çözüm bulunması doğru olandır. Türkiye Irak\'ın toprak bütünlüğüne, siyasal birliğine ve egemenlik haklarına saygıyı alan bir dış politika burada gütmektedir. Ve Barzani 1 kasım\'dan geçerli olarak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanlığı yetkilerini kullanmayacak olması elbette, bölgede yeni bir dönemi başlatacaktır. Barzani parti başkanlığından bildiğimiz kadarıyla ayrılmıyor. Yönetim başkanlığı yetkilerini devrini talep etti ve parlamento da bu talebi kabul etti. Ama yaşanan sorunla yüzleşmesi son derece önemlidir, çünkü Barzani ortaya çıkan fotoğraf karşısında önce referandumu dondurma sonra da yetkilerini devretmeyi açıklamak zorunda kalmıştır. Daha başka zorluklar da yaşadığını biz elbette biliyoruz. Ve Türkiye olarak diyoruz ki burada ki sorunu Irak Anayasası çerçevesinde taraflar çözüme kavuşturmalı ve iki taraf o Anayasanın koyduğu ilkelere göre bir çözüm bulmalıdır\" dedi.

\"SAYIN MERKEL\'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE YAPILAN BİR GÖRÜŞMEDİR\"

Bekir Bozdağ, Büyükada Davasındaki tahliyelere ilişkin,\"Büyükada tahliyeleri ile ilgili şunu söylemekte fayda var, Almanya\'nın eski Başbakanı Sayın Schüreder, Cumhurbaşkanımızın yakın dostu. Zaman zaman bir araya gelip Almanya - Türkiye, Türkiye - AB ilişkileri ve diğer bölge konuları hakkında görüş alışverişinde bulunurlar. Bu da o görüşmelerden bir tanesi. Ama bir farkı, Sayın Merkel\'in bilgisi dahilinde yapılan bir görüşmedir ve görüşme konusu içerisinde Türkiye\'deki yargılama sürecinde olan hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında olan herhangi bir konu kesinlikle konuşulmamıştır, görüşülmemiştir. Böyle bir olay yoktur. Türk Yargısı, bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Mahkemelerimizde görev yapan hakimler görevlerini Anayasal kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaatleriyle karar verirler. Hiçbir makam, merci, kişi yargı yetkisinin kullanılması konusunda mahkemelere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, genelge gönderemez. Bizim yargımız bağımsız ve tarafsızdır. Bunun aksini iddia edenler Türk Yargısına karşı büyük bir haksızlığı yapmaktadırlar. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin Sayın Genel Başkanı, bu tahliyeler üzerinden siyasal bir rant peşine düştü onun için de buradan emir ve talimatla çalışan bir Türk Yargısı algısı oluşturmak isteyenlerin değirmenine su taşıdı. Öte yandan Almanya\'da da bazı siyasetçiler, bu tahliye üzerinden kendilerine siyasi bir rant devşirme gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Maalesef oradaki siyasiler de, Türkiye\'deki siyasiler de kendi siyasal hesapları için bunu kullanıyorlar. Ama hem Alman halkının hem de Türk halkının bilmesini isteriz ki, bu ne CHP Genel Başkanının ne de Alman siyasilerin kullandığı gibi bir hadise kesinlikle değildir, kaldı ki bu bir tahliyedir, berat değildir, yargılamalar devam edecektir. Mahkemenin ne karar vereceğini sonuçta hep beraber göreceğiz\" diye konuştu.

\"DİKTATÖRÜN BULUNMADIĞININ İSPATI BU EDEPSİZLİĞİ YAPMASIDIR\"

Bozdağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:\"CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan\'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir. Büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir. CHP geleneğinde halkın seçtiklerine karşı büyük bir tahammülsüzlük büyük bir düşmanlık hissi var bunu görüyoruz.Türkiye Cumhuriyeti halkının tarih boyunca ilk defa doğrudan doğruya seçtiği Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye aynı şekilde saldırmaktadırlar. Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki Türkiye\'de tek faşist parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Partinin geçmişine baktığınızda geçmişi bunun tanığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin faşist bir devlet olmadığını, Türkiye\'de de herhangi bir faşistin ve diktatörün bulunmadığının en büyük ispatı sayın Tezcan gibi birisinin bugün çıkıp bu terbiyesizliği, bu edepsizliğe cüret etmesi ve yapmasıdır. Eğer Türkiye\'de bir faşist, bir diktatör olsaydı Bülent Tezcan böyle göğsünü gere gere kalkıp oradan efelenip gürleyip böyle bir cümle sarf edemezdi. İtibar suikastinin taşeronluğunu yapıyor bugün CHP bu yönüyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin Cumhurbaşkanı\'na dışarda da içerde de hem terör örgütleri, hem bazı uluslararası güçler/çevreler hem de Cumhuriyet Halk Partisi el birliği ile itibar suikasti yapıyor. Güçleriniz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı\'nın itibarını yok etmeye yetmeyecektir. 2019\'a giderken milletin gözünden de gönlünden de Cumhurbaşkanımızı düşüremeyeceksiniz.\"

\"VARSA ÖYLE BİR ŞEY EDİP UĞUR BUNUNLA İLGİLİ YASAL YOLLAR AÇIKTIR\"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifasının bireysel tercihi olduğunu kaydetti. Bozdağ,\"Öncelikle sayın Ahmet Edip Uğur Beyefendi\'nin istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Ahmet Edip Uğur Bey bizim milletvekili olarak da beraber çalıştığımız, partimizde belediye başkanlığı ve genel başkan yardımcılığı yapmış değerli bir arkadaşımızdır. Bugün partiden ve belediye başkanlığından istifa etmiş olması bu gerçeği değiştirmez ben yeni dönemde kendisine başarılar diliyorum. AK Parti değişimin partisi. Değişimin partisi halkın iradesini, halkın eleştirisini, halkın beklentilerini dikkate alarak bütün politikalarını ortaya koyar ve bu çerçevede adımlarını atar. Değişim esasında halkımızın bizden hem talebi hem de beklentisidir. Giden belediye başkanları bizim başkanımızdır, yerine gelecek başkanlar da bizim başkanımızdır. Onlarla ilgili bir olumsuz değerlendirmeyi yapmayı doğru görmeyiz. Biz partimizde kalan arkadaşlarımla beraber onda sonra da milletimize ve devletimizde hizmet etmeye devam edeceğiz. Yol arkadaşlığımız mezara kadar devam edecektir. Bugün Belediye Başkanı olarak hizmet ettiler yarın başka imkanlarla başka görevlerle siyasette milletin ve ülkenin hizmetinde olmaya arkadaşlarımız devam edecektir. Sayın Edip Uğur\'un partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı bir alınacak karardır. Onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Partinin kimseyi tehdit etmesi ve herhangi bir tehdit yöneltmesi de asla kabul edilemez. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey Edip Uğur bununla ilgili yasal yollar açıktır. Onla ilgili adımları atıp atmama konusunu kendisi değerlendirecektir\" ifadelerini kullandı.



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-Bozdağ\'ın açıklamaları



Haber:ANKARA,(DHA)