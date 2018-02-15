DHA ANKARA- BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi,  Bakan Çavuşoğlu ile görüştü 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ile görüştü. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre, kabulde, 3.5 milyonu aşkın Suriyeliye evsahipliği yapan, dünyada en fazla mülteci nüfusunun yaşadığı Türkiye\'nin bu alandaki özverili çalışmaları ele alındığı belirtildi. Ayrıca, girişimci ve insani dış politikamızın tezahürü olan, Türkiye\'nin yaptığı insani yardımlar da gündemde yeraldığı ve görüşme, BMMYK\'nın Türkiye\'nin Suriyelilere yönelik faaliyetleri ile bölgemizdeki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmasına imkan sağladığı açıklandı. Suriyelilerin gıda, barınma, eğitim ve sağlık başta olmak üzere insan onuruna yakışan bir şekilde hayatlarını idame ettirmelerini teminen Türkiye\'nin sağlanan imkanların BM yetkilileriyle bir kez daha paylaşıldığı görüşmede; göçmen ve mültecilere yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Haber: ANKARA (DHA)

==============================

