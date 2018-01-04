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DHA ANKARA- Bekir Bozdağ:  Başka bir ülke, Türkiye'yi ve Türkiye'nin kurumlarını yargılayamaz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, twitter hesabından, "Zarrab Davası;Türkiye'de ve ABD'de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır

04 Ocak 2018 14:53

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, twitter hesabından, \"Zarrab Davası;Türkiye\'de ve ABD\'de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır. Türkiye,FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye\'yi ve Türkiye\'nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar,uluslararası hukuka da aykırıdır.\" açıklamasında bulundu.
Bekir Bozdağ\'ın açıklaması şöyle; \"Zarrab Davası,siyasi bir kumpas davadır. Zarrab Davası’nda hukuk,mahkeme ve muhakeme,siyasi bir yarar için göstere göstere kullanılmıştır. Bu davada karar,soruşturmadan önce verilmiş;soruşturma/yargılama süreci,verilmiş kararın ilanı için sadece zorunlu usulün tamamlanmasıdır. Bu nedenle ABD’de görülen Zarrab Davası’nda jürinin kararı, bizim için süpriz veya şaşırtıcı bir gelişme değildir. Jürinin Mehmet Hakan Atilla’yı suçlu bulması ve bilahare mahkemenin vereceği karar, Türkiye açısından hukuki bir değer ifade etmez. )Zarrab Davası;Türkiye’de ve ABD’de FETÖ ve CIA/FBI/ABD yargısı işbirliğinin de somut ispatıdır. Türkiye,FETÖ dahil hiç bir terör örgütüne boyun eğmediği gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan güçlere de boyun eğmemiştir. Bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Türkiye, tam egemen ve tam bağımsız bir ülkedir. Başka bir ülke, Türkiye’yi ve Türkiye’nin kurumlarını yargılayamaz. Bu karar,uluslararası hukuka da aykırıdır.\" 

Haber: ANKARA (DHA) 

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