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DHA ANKARA-  BBP Genel Başkanı Destici'nin okuduğu şiir izlenme rekoru kırıyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Çanakkale ile ilgili okuduğu şiir büyük beğeni topladı

18 Mart 2018 14:48

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Çanakkale ile ilgili okuduğu şiir büyük beğeni topladı.
Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü nedeniyle Merhum Mehmet Akif Ersoy’un şiirini okuyan Destici sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Destici, Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönemi nedeniyle şu mesajı yayınladı:
“Dün Çanakkale’de yedi düvele karşı nasıl direnmişsek, bugün de bölenlere, böldürenlere ve her türlü emperyal projelere karşı yine yiğitçe direneceğiz. Milli birlik ve beraberliğimize zarar vermeye çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Üniter devlet yapımıza saldıranlar, Anadolu’da Türk’ün varlığını yadırgayanlar ve savaş açanlar, tarihin tozlu ve kara sayfalarında kaybolacaklardır. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi hürmet ve rahmetle yâd ediyor, şükranlarımı sunuyorum.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
_Destici, 18 Mart yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada yayınlanan okuduğu şiirin yeraldığı video klip

Haber : ANKARA, (DHA)-

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