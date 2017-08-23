DHA ANKARA- Bayraktar: Kurbanlıklar için 10 milyar 193 milyon lira ödenecek

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban fiyatları hakkında konuştu. Bayraktar, \" Bu yıl yaklaşık 950 bini büyükbaş, 3 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 950 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Bu tahminle 2017 yılında kurbanlıklar için halkımızın ödeyeceği tutarın 10 milyar 193 milyon lirayı bulacağını hesaplıyoruz\" dedi.

Başkan Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında kurbanlık satışlarının illere ve bölgelere göre farklılık arz ettiğini söyledi. Kimi yerlerde canlı kilogram ve et fiyatı üzerinden, kimi yerlerde ise canlı hayvan üzerinden pazarlık yöntemiyle satış yapıldığını belirten Bayraktar, \"Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde hayvan fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, hayvan başına büyükbaşta 4 bin lira ile 19 bin lira, küçükbaşta ise 600 lira ile 2 bin lira arasında değişebileceği, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 16 ile 23 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 24 lira arasında olacağı tahmin edilmektedir\" dedi.

\"KURBANLIK HAYVAN BULMADA SIKINTI YAŞANMAYACAK\"

kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: \"Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 18 lira 93 kuruş, küçükbaş canlı fiyatının ise 18 lira 99 kuruş olduğu görülmektedir. Canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları, satışların en fazla olduğu üç büyük ilimizden İstanbul\'un Avrupa yakasında 19 ile 21 lira, Anadolu yakasında 19 ile 23 lira, Ankara\'da 18 ile 20 lira, İzmir\'de 16 ile 20 lira arasında değişmektedir. Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul\'un Avrupa yakasında 20 ile 23 lira, Anadolu yakasında 20 ile 24 lira, Ankara\'da 17 ile 20 lira, İzmir\'de 20 lira düzeyinde seyretmektedir. Ülkemizde kurban bayramlarında, 2014\'te 880 bin büyükbaş 2 milyon 500 bin küçükbaş, 2015\'te 867 bin büyükbaş 2 milyon 700 bin küçükbaş, 2016\'da ise 920 bin büyükbaş 2 milyon 950 bin küçükbaş hayvan kurban edilmiştir. Bu yıl yaklaşık 950 bini büyükbaş, 3 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 950 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Bu tahminle 2017 yılında kurbanlıklar için halkımızın ödeyeceği tutarın 10 milyar 193 milyon lirayı bulacağını hesaplıyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibariyle kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 150 bini büyükbaş, 4 milyonu küçükbaş olmak üzere 5 milyon 150 bin baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki, kurban bayramında kesileceğini tahmin ettiğimiz büyükbaş hayvan sayısından daha fazla kesilebilecek nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir\"



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Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-

