DHA ANKARA-  Başkentte motor ustası, egzozdan çıkan zehirli gazları yok eden cihaz üretti

ANKARA\'da 37 yıllık motor ustası Erkan Yıldız, 8 yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışma sonucu tüm motorlu araçlarda enjektöre takılarak egzozdan çıkan zehirli gazları yakarak yok eden cihaz üretti.

Mamak İlçesi\'nde yaşayan 50 yaşındaki Erkan Yıldız, 37 yıldır motor ustası olarak çalışıyor. Erkan Yıldız egzozdan çıkan yanmamış gazlar üzerine 8 yıl önce bir çalışma başlattı. ‘Egzozdan neden zehirli gaz çıkıyor?’ sorusu üzerine araştırma başlatan Yıldız, daha sonda enjektörde bir hata sonucu bunun gerçekleştiğini tespit etti. Bu tespitin ardından hatayı düzeltmek için çalışmasını yoğunlaştıran Erkan Yıldız, yaptığı test ve deneyler sonucu bir cihaz üretti. Tüm motorlu araçlarda enjektöre takılarak egzozdan çıkan zehirli gazları yakan cihazı birçok üniversiteye götüren Erkan Yıldız, burada bu cihazı test ettirdi. Yapılan testten başarılı ile çıkan cihazın seri üretimi için Halis Yıldız, devlet yetkililerinden destek bekliyor.

\"TÜM MOTORLU TAŞITLARDA UYGULANABİLİR\"

Egzozdan çıkan yanmamış gazların doğa kirliliğine çok büyük etken olduğunu belirten Erkan Yıldız, şu bilgileri verdi:

\"Çünkü bu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Bunun üzerine bir çalışma başlattım. Yaklaşık 8 yıllık bir ARGE çalışması. Bununla ilgili yabancı ülkelerden ulaşmak isteyenler oldu, şemayı benden almak isteyenler oldu. Ama ben, ‘bu iş dünyaya mal olacaksa Türkiye\'den yayılsın’ düşüncesi ile kimseye vermedim. Bu cihaz enjektörlere takılıyor. Püskürtme sistemlerine takılıyor. Yani yakıtı atomize ediyor. Daha fazla parçalara bölerek hava ile daha iyi karışmasını ve yanma veriminin yükselmesini sağlıyor. Bu da içeriye giden tüm yakıtın tamamını yakıyor. O yüzden dışarıya hiç bir şekilde karbommonoksit veya karbondioksit gazları çıkmıyor. Hepsi yanma odasında yok ediliyor. Sistemin çalışma şekli bu. Benzin veya dizel tüm motorlu araçlarda, buna gemileri de dahil edebilirsiniz, tankları da, trenleri de, yani motorlu taşıtların tamamına. Hepsine uygulanabilir bir sistem.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erkan Yıldız ile röp.

Erkan Yıldız\'ın çalışması

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Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-