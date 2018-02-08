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DHA ANKARA- Başkan Alper Taşdelen'den minik adaşına ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, adı verilen 6 günlük ‘Alper Taşdelen’ bebeği ve ailesini ziyaret etti

08 Şubat 2018 20:43

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, adı verilen 6 günlük ‘Alper Taşdelen’ bebeği ve ailesini ziyaret etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen soyadı aynı olan ve adı verilen Mamak ilçesinde oturan 6 günlük ‘Alper Taşdelen’ bebeği ve ailesini ziyaret etti. İki Alper Taşdelen’in buluşması ilginç görüntülere sahne oldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, iki çocuk babası olduğunu belirttiği minik Alper’in annesi Handan Taşdelen ile sohbet ederek çocuk yetiştirmekle ilgili tecrübelerini aktardı. Bebek Alper’i kucağına alarak seven Başkan Taşdelen, aileye Çankaya Belediyesi’nin yeni çocuk sahibi olan ailelere armağan ettiği ‘Hoş Geldin Bebek’ seti hediye etti ve bir de büyük altın taktı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Handan Taşdelen, başkan ve beraberindekilerle sohbet ederek bebeği ile yaşadığı ilk gün anılarını paylaştı.

2015 YILINDAN BERİ ‘HOŞGELDİN BEBEK’ SETİ DAĞITILOYOR
Bu arada Çankaya Belediyesi yetkilileri, 2015 yılı Temmuz ayından itibaren ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında, ailelere tamamen organik ürünlerden oluşan yeni doğan bebek seti armağan edildiğini hatırlatarak, “Çocuklarına Alper adını veren Taşdelen Ailesi, Mamak ilçesinde oturuyor. Biz sadece Çankaya bölgesindeki ailelere ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında bebek seti hediye ediyoruz. Ancak Taşdelen Ailesi, başkanımıza olan sevgilerinden dolayı aynı adı vermişler ve davet ettiler. Sayın başkanımızda bu davet üzerine aileyi ve minik Alper Taşdelen’i ziyaret etti” dedi.
 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bebek Alper Taşdelen ve anne Handan Taşdelen\'den birlikte detay görüntü

-Başkan Alper Taşdelen ve bebek Alper Taşdelen\'den birlikte detay görüntü

-Başkan Taşdelen\'den bebeğe altın takması

-Başkan Taşdelen, anne Handan Taşdelen sohbeti

-Başkan Taşdelen ve Çankaya Belediye ekiplerinden bebek seti hediye verilmesi

-Detaylar

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)-

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