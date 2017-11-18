DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatı bizi derinden üzmüştür

Başbakan Binali Yıldırım, Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklama şu şekilde: \"Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun vefatı bizi derinden üzmüştür. Halterde ülkemizi en yüksek seviyelere çıkaran ve bütün zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu, milletimize armağan ettiği altın madalyalar ve dünya rekorlarıyla gönüllerde taht kurmuştur. Sahip olduğu spor ahlakı ve milli duruşuyla bütün Türk Milleti’nin saygısını sevgisini kazanmıştır. Spor dünyamız çok kıymetli bir mensubunu kaybetmiştir. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum.\"

\"TÜRK SPORU VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM\"

Başbakan Yıldırım, Twıtter adresinden ise, \"Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'na Allah\'tan rahmet, Türk sporu ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum\" şeklinde paylaşımda bulundu.

ANKARA (DHA)



