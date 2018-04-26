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DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü 

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti

26 Nisan 2018 19:51

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti. 

Görüşmeye ilişkin yapılan bilgilendirmede, \"Kabulde, Cumhurbaşkanı Minnihanov’u ülkemizden ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuz; Rusya ile ilişkilerimizin önemli parçalarından biri olan Tataristan’ın refahına her zaman önem verdiğimiz ve Tataristan Cumhuriyeti’nde kaydedilen gelişmeleri ve ulaşılan ekonomik seviyeyi takdir ettiğimiz hususları vurgulandı\" denildi. 

Görüntü dökümü

-Görüşmeden genel ve detaylar

ANKARA (DHA) 

 
 

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