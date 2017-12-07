DHA ANKARA- Başbakan Yıldırım: Kudüs kararı adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin, \"Burayla ilgili 3 dinin hassasiyeti var. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik her üç semavi din için burası kutsal bir mekan. Dolayısıyla buranın konumuyla, statüsüyle oynamak adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur. Neresinden bakarsak bakalım vahim bir düşüncedir. Düşüncesi bile vahim, hayata geçirmek demek Ortadoğu\'yu, bölgeyi büyük bir felakete sürüklemek demektir. Ümit ederim sağduyu hakim gelir. Böyle vahim bir kararı Amerika Başkanı bütün dünyayı karşısına alarak Müslüman dünyası başta olmak üzere böyle bir karara varmamış olur. Rüzgar eken fırtına biçer işin özeti\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore ziyareti dönüşünde kendisine eşlik eden gazetecilerle uçakta sohbet etti. Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs kararına ilişkin, \"İsrail, Filistin arasında yıllardan beri devam eden anlaşmazlığın çözümünü tamemen sona erdirir. Bu karar biraz Kuzey Irak yönetiminin referandum ilan etme kararına benziyor. Bütün dünya karşısında, ona rağmen bu referandumu, bu gayrimeşru referandumu ilan ettiler ve sonunda da neler olduğunu hep beraber gördük. BM\'nin defalarca aldığı kararlar var. Burayla ilgili 3 dinin hassasiyeti var. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik her üç semavi din için burası kutsal bir mekan. Dolayısıyla buranın konumuyla, statüsüyle oynamak adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur. Neresinden bakarsak bakalım vahim bir düşüncedir. Düşüncesi bile vahim, hayata geçirmek demek Ortadoğu\'yu, bölgeyi büyük bir felakete sürüklemek demektir. Ümit ederim sağduyu hakim gelir. Böyle vahim bir kararı Amerika Başkanı bütün dünyayı karşısına alarak Müslüman dünyası başta olmak üzere böyle bir karara varmamış olur. Rüzgar eken fırtına biçer işin özeti. Cumhurbaşkanımız gerekli uyarıları yaptı. Bir sürü sorun varken daha büyük bir sorunu bölgenin gündemine getirmenin hiç akıl ile izan ile izahı yoktur\" diye konuştu.



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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)